Как выглядит самая маленькая однокомнатная квартира в Минске 3 18.02.2022, 21:42

2,712

Она выставлена на продажу.

В базе Realt на продажу выставлена самая маленькая однушка в Минске. Ее общая площадь составляет 20,8 м². В квартире сделали ремонт, купили мебель и бытовую технику — все это для нового владельца. Как она выглядит и сколько стоит?

Квартира находится в доме по адресу Уручская, 13. Пятиэтажная малосемейка была построена в 1971 году. Последний капитальный ремонт был проведен в 2016 году. В тамбуре по 6 квартир, 12 — на этаже.

Общая площадь объекта — 20,8 м², на жилую приходится 11,7 м².

На пятиметровой кухне разместились холодильник, плита, стол, напоминающий барную стойку, и кухонные шкафчики.

В комнате разместили диван, секцию с комодом и шкаф. В совмещенном санузле лежит современная плитка и установлена ванна. В коридоре установлены дополнительные шкафчики для хранения.

Квартира обойдется в 45 500 долларов (2187,5 доллара за метр).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».