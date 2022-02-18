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Как выглядит самая маленькая однокомнатная квартира в Минске

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  • 18.02.2022, 21:42
  • 2,712
Как выглядит самая маленькая однокомнатная квартира в Минске

Она выставлена на продажу.

В базе Realt на продажу выставлена самая маленькая однушка в Минске. Ее общая площадь составляет 20,8 м². В квартире сделали ремонт, купили мебель и бытовую технику — все это для нового владельца. Как она выглядит и сколько стоит?

Квартира находится в доме по адресу Уручская, 13. Пятиэтажная малосемейка была построена в 1971 году. Последний капитальный ремонт был проведен в 2016 году. В тамбуре по 6 квартир, 12 — на этаже.

Общая площадь объекта — 20,8 м², на жилую приходится 11,7 м².

На пятиметровой кухне разместились холодильник, плита, стол, напоминающий барную стойку, и кухонные шкафчики.

В комнате разместили диван, секцию с комодом и шкаф. В совмещенном санузле лежит современная плитка и установлена ванна. В коридоре установлены дополнительные шкафчики для хранения.

Квартира обойдется в 45  500 долларов (2187,5 доллара за метр).

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