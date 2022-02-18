Астрологи рассказали, сколько часов сна нужно каждому знаку зодиака 3 18.02.2022, 21:44

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Они уверяют, что у каждого знака зодиака потребность во сне разная.

Астрологи уверяют, что каждый знак зодиака имеет свою норму часов потребности во сне. Это связано с особенностями характера каждого знака, пишет tolknews.ru.

Овны перед сном обычно прокручивают события прошедшего дня и планируют следующий день. Поэтому они сильно напряжены и долго не могут заснуть. Чтобы облегчить процесс засыпания им стоит отказаться от гаджетов в последние часы дня, проветрить комнату и немного помедитировать или послушать расслабляющую музыку. Чтобы выспаться Овнам требуется около пяти часов.

Тельцам не так важно количество сна, сколько его качество. Из-за своей эмоциональности, они имеют очень беспокойный сон. Поэтому астрологи им советуют не перевозбуждать сознание перед сном: не пить алкоголь и ни с кем не ссориться. Лучше отдать предпочтение медитации, и тогда станет не важно, сколько проспит Овен – он выспится.

Близнецы слишком непостоянный знак. Это касается и нужных им часов сна. Представители данного знака могут поспать два часа или провести в постели половину суток и чувствовать себя одинаково бодро. Астрологи советуют им все-таки стремиться к восьми часам сновидений, а для лучшего качества сна делать растяжку или дыхательную гимнастику.

Если Раки не смогут хорошо отдохнуть, то настроение испортится на весь день. Перед сном астрологи им советуют принять расслабляющую ванну, надеть удобную пижаму и лечь под любимое одеяло. И, конечно же, Ракам следует проспать не менее восьми часов.

Львам не нужно долго спать, им хватит и семи часов. Однако для сна им необходим простор – большая кровать, на которой спокойно можно лежать в любой позе. Еще им плохо спится в одиночестве. Хорошо, когда есть любимый человек, которого можно обнять. Если такого нет, заменить его можно подушкой или домашним животным.

Мало спят Девы. Им совершенно не нужно проводить много часов в постели, чтобы чувствовать бодрость – для отдыха достаточно четырех часов. Однако этот знак зодиака склонен к самоанализу, что может ухудшить качества сна. Поэтому астрологи рекомендуют им вести дневник чувств. Он поможет избавиться от переживаний и спокойно заснуть.

Весы любят поспать подольше. Иногда для них мало и девяти часов сна. Они сбегают от депрессивных состояний в мир сновидений. Залог их хорошего отдыха – особые ритуалы перед сном. Чаще Весы прибегают к чтению книг и чашке успокаивающего чая.

Скорпионы обладают чутким сном. После полуночи их мозг начинает активно работать, мешая заснуть. Поэтому астрологи им советуют ложиться раньше. Однако такая их особенность позволяет Скорпионам работать ночью, а сон переносить на дневное время. Главное не забывать, что им требуется поспать восемь часов.

Стрельцам не обязателен полноценный ночной сон. Они спокойно обходятся засыпанием на пару часов время от времени. Несмотря на это, представителям данного знака часто снятся яркие и интересные сны.

Козероги хорошо отдохнуть и набраться сил смогут лишь поспав больше восьми часов. А еще они обладают умением управлять своим сном. Представители данного знака зодиака могут приказать себе заснуть и проснуться в определенное время без помощи будильника. А еще они редко страдают бессонницей.

Водолеям не нужно много времени для сна – пять часов им достаточно. Они много думают и анализируют, что часто мешает им нормально заснуть. Чтобы полноценно расслабиться, астрологи советуют перед сном принять ванну с травами.

Рыбы любят поспать. По возможности, они стараются проводить в кровати по одиннадцать – двенадцать часов. Однако для сна им достаточно лишь девяти часов. Проблем с засыпанием Рыбы не имеют и "отключаются" как только голова коснется подушки.

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