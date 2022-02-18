WSJ: РФ готовит наступление на Украину в ближайшие дни с применением истребителей, танков и кибератак 6 18.02.2022, 22:15

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Россия продолжает увеличивать численность военных на границе с Украиной.

США ожидают нападения России на Украину в ближайшие несколько дней с применением истребителей, танков, баллистических ракет и кибератак, пишет The Wall Street Journal (перевод — nv.ua) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, перспективы предотвращения войны сейчас выглядят очень туманными, однако администрация президента США Джо Байдена и дальше будет пытаться оставлять открытым окно для дипломатии.

Западные СМИ уже не раз сообщали со ссылкой на анонимные источники о возможном вторжении РФ в Украину. Назывались как конкретные даты, так и временные отрезки.

По данным разведки, Россия стянула к украинской границе около 140 тысяч военных и, несмотря на заявления об отводе части группировок, продолжает увеличивать их численность.

Руководство Украины заявляет, что не видит признаков готовности Москвы к масштабному вторжению.

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