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Можно ли в магазине выдавать сдачу товарами?

  • 18.02.2022, 22:44
  • 1,490
Можно ли в магазине выдавать сдачу товарами?

Есть нюанс.

Можно ли в магазине выдавать сдачу товарами? Такой вопрос aif.by задал житель Гродно.

Если кассиру в магазине нечем выдать сдачу покупателю, он может предложить купить на сумму сдачи спички, жевательную резинку или другую мелочь, но обязать к этому не имеет права. Продавец не вправе обусловливать продажу одних товаров обязательным приобретением других.

По закону сдачу в магазине кассир может выдать только денежными купюрами.

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