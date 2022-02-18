Можно ли в магазине выдавать сдачу товарами? 18.02.2022, 22:44

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Есть нюанс.

Можно ли в магазине выдавать сдачу товарами? Такой вопрос aif.by задал житель Гродно.

Если кассиру в магазине нечем выдать сдачу покупателю, он может предложить купить на сумму сдачи спички, жевательную резинку или другую мелочь, но обязать к этому не имеет права. Продавец не вправе обусловливать продажу одних товаров обязательным приобретением других.

По закону сдачу в магазине кассир может выдать только денежными купюрами.

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