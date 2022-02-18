Какая погода ждет белорусов на выходных? 18.02.2022, 23:07

Прогноз погоды на 19-21 февраля.

19 февраля погодные условия на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона, смещающегося с юга Швеции на Эстонию. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь), пишет pogoda.by.

Ночью и утром местами ожидаются слабые гололед и метель, на отдельных участках дорог гололедица. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный сильный порывистый, утром и днем местами, а по Брестской и Гродненской областям во многих районах очень сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная днем +3..+8°С, по югу Беларуси до +10°С. Атмосферное давление ночью будет интенсивно падать, днем слабо расти.

20 февраля ночью сохранится влияние ветреной тыловой части циклона, отходящего на северо-западные районы Европейской России, днем погоду обусловит фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный порывистый, ночью и утром во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью -2..+3°С, днем 0..+6°С.

21 февраля погоду в республике будет определять фронтальная система от очередного циклона, смещающегося с территории Швеции на акваторию Балтики. Ожидается преобладание облачной погоды. Временами пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью -4..+3°С, днем +1..+8°С.

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