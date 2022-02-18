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ЕС введет санкции против Лукашенко и в случае его участия в атаке на Украину

  • 18.02.2022, 23:12
  • 2,028
ЕС введет санкции против Лукашенко и в случае его участия в атаке на Украину

Белорусско-российские «учения» должны завершиться уже 20 февраля.

Если Беларусь будет участвовать в нападении России на Украину, то Евросоюз введет против Минска новые санкции. Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил высокопоставленный источник DW в структурах Евросоюза.

По словам чиновника, ЕС сейчас работает над новыми санкциями в отношении Беларуси, включая и экономические ограничительные меры.

"Да, мы рассматриваем санкции против Беларуси, если она будет участвовать в атаке против Украины", - заявил высокопоставленный чиновник.

Он напомнил, что в 2020 году Евросоюз вводил санкции Минска за сфальсифицированные выборы президента и за внутренние репрессии. В 2021 году ЕС ввел санкции за принудительную посадку самолета Ryanair и за использование мигрантов для давления на Европу. "Теперь мы на третьей главе этой эпопеи. А именно, что Лукашенко предоставляет России территорию своей страны, которой он нелегитимно правит, для потенциальной агрессии против Украины", - добавил источник.

Как известно, совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость" проходят на территории РБ, представляющей самый удобный плацдарм для возможного наступления на Киев. Учения должны завершиться 20 февраля.

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