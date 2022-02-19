Байден: Путин принял решение о вторжении в Украину 19.02.2022, 8:04

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У США есть серьезные основания считать.

Президент США Джо Байден заявил, что у него есть серьезные основания считать, что глава Кремля Владимир Путин принял решение о новом вторжении в Украину, сообщает nv.ua.

На вопрос журналистки о том, принял ли президент РФ решение по поводу того, вторгаться в Украину или нет, Байден ответил:

«Сейчас я убежден, что он принял решение. У нас есть основания так считать».

Позже он утвердительно ответил на уточняющий вопрос. В то же время Байден считает, что шанс дипломатических переговоров остается, пока не начнется новая агрессия:

«Россия все еще может выбрать дипломатию. Еще не поздно начать деэскалацию и вернуться за стол переговоров».

Глава Белого дома подчеркнул, что США и их партнеры будут поддерживать украинский народ и привлекут Россию к ответственности за ее действия. Они готовы ввести «жесткие санкции» против РФ в случае дальнейшего вторжения в Украину.

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. 16 февраля CNN со ссылкой на данные украинской разведки сообщил, что на границах находятся более 148 тысяч российских военных, в том числе более 126 тысяч сухопутных войск, но для полномасштабного вторжения их недостаточно.

Западные партнеры Киева обеспокоены возможными планами масштабного вторжения РФ и предупреждают о введении жестких санкций в отношении Москвы.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что страна готова защищаться от вторжения России независимо от даты. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинская власть не видит признаков подготовки полномасштабного вторжения России в Украину в ближайшие дни.

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