Наталья Херше: Бог дал мне силы выстоять 19.02.2022, 8:10

О чем рассказала бывшая политзаключенная на пресс-конференции в аэропорту Цюриха.

Бывшая политзаключенная Наталья Херше, освобожденная утром 18 февраля, вечером добралась до Цюриха. Ее встретили заместитель госсекретаря МИД Швейцарии Йоханнес Матьясси и бывший посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт. Прямо в аэропорту Херше выступила на краткой пресс-конференции, сообщает blick.ch.

Как рассказала Наталья, она до сегодняшнего утра не знала, что ее собираются освободить. Подъем был в шесть утра, на завтрак и сборы дали лишь десять минут. Сейчас она чувствует себя хорошо — и физически, и морально, и хочет поскорее оказаться дома.

— Мечтаю принять ванну, — призналась женщина.

По словам Херше, она не жалеет о своем поступке, из-за которого оказалась за решеткой, и о времени, проведенном в заключении.

— Бог дал мне силы выстоять, — сказала она. Но призналась, что теперь находится в неопределенности насчет своей личной жизни: — Я пока не знаю, сохранились ли мои отношения (во время заключения ее муж-швейцарец сообщил ей о расставании — прим. ред.).

Отвечая на вопросы журналистов, Наталья сказала, что хотела бы снова приехать в Беларусь, несмотря на случившееся, но не знает, когда это станет возможно.

— Это моя родина, — подчеркнула она.

Херше также поблагодарила швейцарское правительство за усилия по ее освобождению и высказала надежду, что Швейцария поможет и другим белорусским политзаключенным.

Напомним, Наталья Херше, гражданка Беларуси и Швейцарии, провела за решеткой 17 месяцев. Ее задержали 19 сентября 2020 года после женского марша и осудили на 2,5 года за сорванную с омоновца балаклаву. Первое время после СИЗО она находилась в колонии, но в сентябре 2021 года ее перевели в могилевскую тюрьму за якобы многочисленные нарушения режима. За время заключения она неоднократно держала голодовку из-за недопуска писем и плохих условий содержания, последний раз — в конце января. Писать прошение о помиловании Наталья отказывалась.

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