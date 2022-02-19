Россия заявила о взрывах в центре Луганска и повреждении газопровода «Дружба» 19.02.2022, 8:18

Власти Украины прокомментировали провокацию.

На фоне эскалации ситуации на Донбассе подконтрольный Кремлю ресурс РИА «Новости» сообщил, что вечером в пятницу, 18 февраля, в Луганске прогремели взрывы.

По словам росСМИ, повреждения получил газопровод «Дружба».

Спустя 20 минут после публикации, РИА «Новости» сообщило об еще одном взрыве в Луганске. Деталей не сообщается.

Директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что уверен в том, что Украина не причастна к взрыву газопровода в Луганске.

«Сообщается, что на оккупированной РФ территории Луганской области произошел взрыв на газопроводе. Украина, к сожалению, после вторжения российских войск в 2014 году давно потеряла контроль над этим газопроводом… Мы также убеждены, что Украина не имеет никакого отношения к тому, что происходит сейчас на этом газопроводе», — заявил Витренко.

На фоне стягивания российских войск к границе Украины боевики 17 февраля резко увеличили количество обстрелов на Донбассе: с начала года штаб ООС обычно фиксировал от двух до пяти нарушений режима тишины, а 17 февраля враг произвел 60 обстрелов.

По данным штаба Операции Объединенных сил, с начала суток до 17:00 пятницы, 18 февраля, вооруженные формирования РФ 53 раза открывали огонь.

Боевики объявили об эвакуации жителей оккупированных территорий якобы из-за того, что ВСУ готовят «наступательную операцию». В руководстве Украины это опровергли и подчеркнули, что не планируют и не будут проводить наступательную операцию.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины заявили, что «эвакуация» жителей ОРДЛО выглядит как подготовка к провокации, так как реальных причин для эвакуации нет.

18 февраля росСМИ сообщили о взрыве автомобиля в центре оккупированного Донецка. В Центре стратегических коммуникаций считают это сознательной провокацией боевиков.

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