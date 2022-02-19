«Сказали взять с собой только паспорт и телефон» 19.02.2022, 8:25

Сын героя мема про белое и красное Анатолия Шелковича рассказал подробности о задержании отца.

За Анатолием Шелковичем силовики приехали 17 февраля. Мужчину позвали якобы для профилактической беседы, но из отделения он уже не вышел. Об этом zerkalo.io рассказал его сын Антон.

Сын Анатолия Шелковича рассказал, что в четверг вечером к родителям приехали несколько сотрудников. Видимо, из РУВД.

— Сказали, надо съездить в милицию для профилактической беседы, — говорит Антон. — Говорили, мол, ничего с собой не брать, только паспорт и телефон.

В связи с чем возникли причины для беседы, в семье Анатолия Шелковича не знают. Из предположений — приближающийся референдум.

В пятницу, продолжает Антон, во время суда близкие узнали, что по протоколу отец оказывал сопротивление при доставке в участок. Суд решил наказать его 15 сутками ареста. Сейчас Анатолий Шелкович на Окрестина.

— Как папа себя чувствовал?

— Было стабильно, а как сейчас, не знаю. На следующий день после того, как отец вышел из Окрестина после 60 суток, его забрала скорая. В желчном пузыре папы нашли камни — и желчный пузырь удалили, — описывает состояние отца Антон. — Теперь отцу нужно соблюдать специальную диету. Есть каши и постоянно что-то подъедать. Мама с адвокатом говорили об этом на процессе. Предоставили нужные документы. Но это ничего не изменило.

— А о ситуации с Сергеем Глушаковым вам что-то известно?

— Глушакову, товарищу отца, прислали повестку. В ней тоже просили явиться в РУВД для профилактической беседы, — рассказывает Антон и отмечает: в итоге мужчина получил 15 суток.

Напомним, Анатолий Шелкович впервые был задержан 11 ноября 2021 года, в день своего 65-летия. Оказалось, что мужчина изготовлял бело-красно-белые флаги и вешал на деревья. В милиции с ним записали покаянное видео, в котором он, улыбаясь, рассказал, как любит сочетание белого и красного цветов, например помидоры со сметаной. Ролик сразу стал очень популярен, а выражение превратилось в мем. Но после 15 суток мужчина не вышел — его перезадержали и освободили лишь после 60 суток. О пребывании на Окрестина политзаключенный рассказывал в интервью.

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