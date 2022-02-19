Жена «кума Путина» Медведчука спешно выехала из Украины в Беларусь

Жена «кума Путина» Медведчука спешно выехала из Украины в Беларусь3
- 19.02.2022, 8:30
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Эксклюзивное видео.
Оксана Марченко, жена нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, называемого в СМИ также "кумом Путина", спешно покинула Украину. Она выехала в Беларусь на автомобиле около 19:00 в пятницу, 18 февраля.
Об этом OBOZREVATEL стало известно от собственных источников. Также они предоставили соответствующее видео.
Марченко пересекла государственную границу в сопровождении нескольких мужчин, вероятно, охранников, через пропускной пункт в Черниговской области в Беларусь.
Оксана Марченко прикрывала свое лицо.
Два автомобиля "Тойота" перед тем как покинуть территорию Украины были тщательно проверены.
Жену Медведчука проверили пограничники.
Отметим, что Виктор Медведчук является фигурантом нескольких уголовных производств в Украине.
Политика подозревают в "Государственной измене" и "Нарушении законов и обычаев войны". А именно:
признании российской оккупации Крыма;
содействии и непосредственном участии в передаче ценных документов, касающихся украинских недр (денежный эквивалент их ресурсов составляет 38 млрд грн.);
попытке стать правопреемником украинской собственности, которая по праву принадлежит гражданам Украины;
раскрытии сведений, содержащих государственную тайну.
В частности, в январе суд продлил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.