Премьер-министр и 12 драных стульев 5 Артем Черников

19.02.2022, 8:54

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Как на «Гродно Азоте» сработал «эффект Стрейзанд».

17 февраля 2022 года премьер-министр Роман Головченко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область посетил ОАО «Гродно Азот», где руководящий состав предприятия развивал многострадальную тему модернизации действующего производства и строительство азотного комплекса. Как обычно, назначенцы расхваливали свои «бумажные планы», заявляли о том, что с поставленными планами справляются и даже более: собираются наращивать мощь. И это несмотря на то, что даже официальные прогнозы говорят о том, что чистая прибыль пойдет на спад. Но речь сегодня далеко не про типичные обещания.

Стандартно принято, что маршрут таких гостей на предприятии заранее спланирован исключительно по тем цехам, где все, начиная от стен и заканчивая техникой, имеет образцово-показательный пример. Никогда в жизни руководители не поведут журналистов с фотографами в места, где осыпается штукатурка, где вместо оборудования музейные экспонаты. Все направленно на то, чтобы не донести реальную картину, где очевидно увядание гиганта.

На всех фотографиях видно, что аппаратчики производства работают в полном антиковидном обмундировании. Защищены как маской, так и щитком, который закрывает все лицо. Удивительно, что не заставили надеть противогазы, в то время как директор ОАО «ГродноАзот» Ляшенко и премьер-министр Головченко коронавируса не видят.

Но неожиданно для директора, который непосредственно и был экскурсоводом, камнем преткновения хвалебной показухи стало одно фото, случайно попавшее в фотоотчеты журналистов. В одном из цехов фотографы снимали обычный рабочий процесс и в кадр попали старые стулья, на которых работают аппаратчики. Никто бы возможно не обратил и внимания на этот кадр, если бы не начавшаяся в заводоуправлении паника. Здесь и сработал «эффект Стрейзанд»: когда твои попытки изъять определенную информацию из публичного доступа приводят лишь к ее более широкому распространению.

У директора началась самая настоящая истерика, которая после передалась по всем цехам начальникам. И рабочий процесс перестал волновать абсолютно всех. Официальные каналы «Гродно Азота» получили распоряжение немедленно удалить фото отовсюду. Дана команда проверить стулья во всех кабинетах и срочно заменить. Целых два дня на предприятии просто паника и очереди на получение новых стульев. Рабочие и инженеры втихаря смеются с недоруководителей, мол, «стабильность закончилась на драном стуле».

Руководителей некоторых цехов технологический процесс настолько перестал волновать, что даже во время затяжных пусковых операций, когда процесс не может дать кондиционный продукт, переживания и вынос мозга нижестоящим инженерам производят исключительно по замене старых стульев.

Да, действительно на старых стульях работать мало кому понравится. Но еще хуже работать на давно устаревшем оборудовании, с начальством, у которого допотопные принципы менеджмента и бесконечными планированиями, что вот-вот и заживем. Не удивлюсь, если закупку новых стульев и припишут к статье расходов на модернизацию, а насосы, компрессоры и другое оборудование так и будут числиться в очереди на ремонты.

Артем Черников, специально для телеграм-канала «Баста!»

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