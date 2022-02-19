Лукашенко намекнули на то, что пора сворачивать удочки 20 19.02.2022, 9:05

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От режима можно ждать самых сумасшедших действий.

Телеграм-канал Сynic подвел итоги "достаточно проходной" встречей Путина и Лукашенко:

— Все темы были предсказуемы: интеграция, санкции и военное сотрудничество.

Все это отодвигаем в сторону. Отдельно стоит отметить, что сегодня будут играть в "красные кнопки" два соседних окопа.

Кстати, также сегодня, в соответствии с сообщениями в прессе, в Беларусь прибудет Резников для контроля учений. Достаточно интересная ситуация, когда в "жернова войны" пускают министра обороны страны, с которой собираются воевать (не собираются, конечно же).

А по итогу самое важное пресс-служба Лукашенко вырезала из белоруского эфира.

Я за день до встречи активно намекал на то, что "транзит" вновь проснется в прессе.

Важно лишь улавливать те намеки, что иногда проскальзывают в тексте.

Во время пресс-конференции Лукашенко задали вопрос о том, действительно ли он планирует быть "пожизненным президентом", и что потеряет народ от ухода Лукашенко?

Последовал чудовищный ответ.

Лукашенко заявил, что посоветуется с Путиным, сколько ему еще оставаться правителем Беларуси.

Для чиновников, представителей силовых структур и просто "замазанных" такая реплика является сигналом тревоги, поэтому ее и пропустили мимо ушей государственные издания.

Этим ответом Лукашенко показал, что он не является субъектным. Более того, он даже не определяет срок, который ему еще разрешено изображать президента.

А кто же защитит систему в случае экстраординарных ситуаций? Видимо, никто. Лукашенко согласует с Путиным путь своего отхода (даже не с народом).

Вопрос задавал представитель "кремлевского пула", "биограф Путина", любитель хвалебных заметок о героических похождений Владимира Владимировича на льду. Кадр максимально проверенный.

В общем, вопрос был не просто согласован - он был придуман Кремлем.

Лукашенко намекнули на то, что пора сворачивать удочки. Больше "клан Путина", в отличие от Патрушева, строить нелегитимный концлагерь не планирует.

Все за день до мы успели "предвидеть". Сашке дали последние наставления на референдум.

Итоги референдума и способ проведения Кремль уже не сильно интересуют.

Вопрос в транзите на управляемую персону. А затем - действие по ситуации вплоть до "схемы Токаева".

Дело в том, что система двоевластия не является жизнеспособной: и даже постоянные реплики с трибун о "дедах на запасных рельсах" не помогут. Назарбаеву не помогли - сдавал власть, оправдываясь на фоне двери (стены) после долгого отсутствия.

Что будет дальше - главная вопрос.

В дальнейшем мы увидим панику: бросание из стороны в сторону - от Китая к Западу. Лукашенко будет пытаться получать гарантии, что на синие пальцы не наступят военным сапогом.

Был не просто намек - перед нами пронеслась констатация скорейшей необходимости покинуть сцену навсегда. Точек опоры больше не осталось - теперь режим захочет соорудить во время падения какой-нибудь шпагат между Европой и Востоком. Да как-то направлений не видно.

Востоку нужен дешевый калий без всяких санкций, а этому мешает Лукашенко. Западу нужен стабильный и предсказуемый регион в воротах между Западом и Востоком. Лукашенко и им не нужен. Далее Лукашенко не нужен ни Москве, ни народу. Никому вообще.

И теперь при объявленном распаде от режима можно ждать самых сумасшедших действий. Все пойдет вразнос.

Причем одни будут готовить шаги отступления, а вторые - продолжат служить Сашке, не замечая рисков "полной смены голов". И вторые будут строить козни против первых, пытаясь их слить в качестве неблагонадежных начальству. Все ради повышения по карьерной табуретке.

Грызня будет дикой...

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