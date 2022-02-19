Лукашенко намекнули на то, что пора сворачивать удочки

Лукашенко намекнули на то, что пора сворачивать удочки20
- 19.02.2022, 9:05
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От режима можно ждать самых сумасшедших действий.
Телеграм-канал Сynic подвел итоги "достаточно проходной" встречей Путина и Лукашенко:
— Все темы были предсказуемы: интеграция, санкции и военное сотрудничество.
Все это отодвигаем в сторону. Отдельно стоит отметить, что сегодня будут играть в "красные кнопки" два соседних окопа.
Кстати, также сегодня, в соответствии с сообщениями в прессе, в Беларусь прибудет Резников для контроля учений. Достаточно интересная ситуация, когда в "жернова войны" пускают министра обороны страны, с которой собираются воевать (не собираются, конечно же).
А по итогу самое важное пресс-служба Лукашенко вырезала из белоруского эфира.
Я за день до встречи активно намекал на то, что "транзит" вновь проснется в прессе.
Важно лишь улавливать те намеки, что иногда проскальзывают в тексте.
Во время пресс-конференции Лукашенко задали вопрос о том, действительно ли он планирует быть "пожизненным президентом", и что потеряет народ от ухода Лукашенко?
Последовал чудовищный ответ.
Лукашенко заявил, что посоветуется с Путиным, сколько ему еще оставаться правителем Беларуси.
Для чиновников, представителей силовых структур и просто "замазанных" такая реплика является сигналом тревоги, поэтому ее и пропустили мимо ушей государственные издания.
Этим ответом Лукашенко показал, что он не является субъектным. Более того, он даже не определяет срок, который ему еще разрешено изображать президента.
А кто же защитит систему в случае экстраординарных ситуаций? Видимо, никто. Лукашенко согласует с Путиным путь своего отхода (даже не с народом).
Вопрос задавал представитель "кремлевского пула", "биограф Путина", любитель хвалебных заметок о героических похождений Владимира Владимировича на льду. Кадр максимально проверенный.
В общем, вопрос был не просто согласован - он был придуман Кремлем.
Лукашенко намекнули на то, что пора сворачивать удочки. Больше "клан Путина", в отличие от Патрушева, строить нелегитимный концлагерь не планирует.
Все за день до мы успели "предвидеть". Сашке дали последние наставления на референдум.
Итоги референдума и способ проведения Кремль уже не сильно интересуют.
Вопрос в транзите на управляемую персону. А затем - действие по ситуации вплоть до "схемы Токаева".
Дело в том, что система двоевластия не является жизнеспособной: и даже постоянные реплики с трибун о "дедах на запасных рельсах" не помогут. Назарбаеву не помогли - сдавал власть, оправдываясь на фоне двери (стены) после долгого отсутствия.
Что будет дальше - главная вопрос.
В дальнейшем мы увидим панику: бросание из стороны в сторону - от Китая к Западу. Лукашенко будет пытаться получать гарантии, что на синие пальцы не наступят военным сапогом.
Был не просто намек - перед нами пронеслась констатация скорейшей необходимости покинуть сцену навсегда. Точек опоры больше не осталось - теперь режим захочет соорудить во время падения какой-нибудь шпагат между Европой и Востоком. Да как-то направлений не видно.
Востоку нужен дешевый калий без всяких санкций, а этому мешает Лукашенко. Западу нужен стабильный и предсказуемый регион в воротах между Западом и Востоком. Лукашенко и им не нужен. Далее Лукашенко не нужен ни Москве, ни народу. Никому вообще.
И теперь при объявленном распаде от режима можно ждать самых сумасшедших действий. Все пойдет вразнос.
Причем одни будут готовить шаги отступления, а вторые - продолжат служить Сашке, не замечая рисков "полной смены голов". И вторые будут строить козни против первых, пытаясь их слить в качестве неблагонадежных начальству. Все ради повышения по карьерной табуретке.
Грызня будет дикой...