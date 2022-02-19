«ИС»: Оккупанты минируют места хранения аммиака на заводе «Стирол» в Горловке 1 19.02.2022, 9:13

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Стали известны подробности новой провокации на Донбассе.

По оперативным данным, российские оккупанты готовят новую провокацию, призванную обвинить Украину в агрессии и оправдать возможное военное вторжение.

Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

"Как нам стало известно, так называемые "вооруженные силы ДНР" минируют места хранения аммиака на заводе "Стирол" в оккупированной Горловке. Это может привести к гибели местного населения и экологической катастрофе, что, в свою очередь, по задумке оккупантов, станет поводом для обвинения Украины в атаке на стратегические объекты", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что еще в январе военная разведка Украины предупреждала о таком варианте развития событий, который может послужить поводом для оправдания нападения на Украину.

Также стало известно, что "руководство ВС ДНР" в настоящее время собирается на "запасном командном пункте", расположенном напротив Центральной онкологической больницы Донецка (так называемый "4-й штаб").

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