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В Варшаве проходит выставка непокоренного белорусского искусства «REBELarus»

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  • 19.02.2022, 9:29
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В Варшаве проходит выставка непокоренного белорусского искусства «REBELarus»

Чтобы перевезти некоторые картины через границу, их пришлось замазать гуашью.

18 февраля в Белорусском молодежном хабе в Варшаве открылась выставка непокоренного белорусского искусства "REBELarus", сообщает euroradio.fm.

Каждая работа на выставке — это рефлексия на события, происходящие в Беларуси в течение последних двух лет. В картинах можно увидеть другую, не мирную сторону протеста.

Один из участников выставки Владик Бохан рассказал: чтобы перевезти его картины из Беларуси, их пришлось замазать гуашью.

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