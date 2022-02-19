В Варшаве проходит выставка непокоренного белорусского искусства «REBELarus» 1 19.02.2022, 9:29

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Чтобы перевезти некоторые картины через границу, их пришлось замазать гуашью.

18 февраля в Белорусском молодежном хабе в Варшаве открылась выставка непокоренного белорусского искусства "REBELarus", сообщает euroradio.fm.

Каждая работа на выставке — это рефлексия на события, происходящие в Беларуси в течение последних двух лет. В картинах можно увидеть другую, не мирную сторону протеста.

Один из участников выставки Владик Бохан рассказал: чтобы перевезти его картины из Беларуси, их пришлось замазать гуашью.

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