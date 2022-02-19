США обвинили Россию в кибератаке на украинские банки 3 19.02.2022, 9:44

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За недавней волной DDoS-атак стоит российская военная разведка.

Российская военная разведка стоит за недавней волной DDoS-атак, в результате которых ненадолго отключились украинские банковские и правительственные веб-сайты, заявил в пятницу высокопоставленный представитель Белого дома, передает «Голос Америки».

Заместитель советника по национальной безопасности Энн Нойбергер, выступая на пресс-брифинге в Белом доме, заявила, что Вашингтон стремится привлечь Россию к ответственности за ее агрессивные действия в киберпространстве.

«Россия любит оставаться в тени и рассчитывает на долгий процесс установления авторства, – сказал Нойбергер. - В этом свете мы оперативно определяем причины DDoS-атак. Мы считаем, что российское правительство несет ответственность за широкомасштабные атаки на украинские банки, состоявшиеся на этой неделе».

Нойбергер сказала, что у американцев есть данные, свидетельствующие о том, что инфраструктура, связанная с российской военной разведкой, которую часто определяют как ГРУ, «была замечена при передаче больших объемов сообщений на украинские IP-адреса и домены».

Россия отрицает причастность к атаке.

Между тем, еще один заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Далип Сингх заявил в пятницу, что отключение России от системы SWIFT вряд ли будет включено в первоначальный пакет санкций против Москвы, если она вторгнется в Украину.

Сингх также подчеркнул, что Россия не сможет заменить импорт технологий из других стран, включая Китай, если США введут жесткий экспортный контроль в отношении Москвы.

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