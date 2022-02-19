«Работать в полтора раза больше, а получать — столько же» 6 19.02.2022, 9:50

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Новый сюрприз для специалистов в Беларуси.

В начале следующего года узким специалистам (дефектологам, преподавателям физкультуры и музыки) дошкольных учреждений Беларуси планируют изменить режим работы и нагрузку, при этом зарплата останется прежней.

Об этом порталу zerkalo.io сообщили педагоги нескольких детских садов. Педагоги собирают подписи против такого решения и написали коллективные письма в Министерство труда и соцзащиты, а также в профсоюз работников образования и науки.

Как рассказали педагоги, им с коллегами о новом проекте Министерства образования стало известно еще в декабре прошлого года. Он разработан «в целях оптимизации штатной численности работников учреждений дошкольного образования и специальных дошкольных учреждений».

— Не все специалисты в курсе того, что могут быть какие-то перемены. Например, в Витебске в двух районах людям уже сообщили, а в одном ‒ еще нет. Нам рассказали, что суть проекта такова: хотят изменить режим работы и нагрузку узким специалистам дошкольных учреждений ‒ руководителям физического воспитания, музыкальным руководителям, дефектологам. Рабочее время планируют увеличить примерно в 1,5 раза и на столько же увеличивают нагрузку, а зарплату при этом оставляют прежнюю. Например, сейчас у музыкальных руководителей — 4 группы детей на ставку, а планируют сделать 6-7. Рабочий день на ставку увеличивается с 24 часов до 30 в неделю.

По информации педагогов, согласно проекту постановления, рассчитывать зарплату преподавателям музыки и физкультуры в детских садах планируют за количество групп, а не детей. В результате, как говорят сами специалисты, это уменьшит оплату труда и приведет к сокращению работников в детских садах.

— К примеру, в Витебске узкий специалист со стажем 10 лет, первой квалификационной категорией и нагрузкой 1,25 ставки зарабатывает 600-700 рублей. На ставку выходит около 500. Если будет внедрено новое штатное расписание, то это уже будет не 1,25 ставки, а просто ставка, ‒ говорят специалисты.

Педагоги в разных регионах Беларуси начали собирать подписи против нововведения. Также они написали письмо в Министерство труда и соцзащиты. Из ведомства пришел ответ (датированный 10 февраля), что запрос от педагогов перенаправлен в Министерство образования.

Там журналисту прокомментировать наличие или разработку проекта нового решения не смогли. Также отметили, что пока педагоги в Министерство образования не обращались.

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