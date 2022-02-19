Foreign Policy: Россия подготовила списки людей, подлежащих расстрелу после захвата Украины 12 19.02.2022, 9:54

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Среди них есть и белорусы.

Соединенные Штаты получили сведения от разведывательных служб, что Россия подготовила списки людей, которые должны быть арестованы или убиты в случае российского вторжения в Украину. Об этом пишет американское издание Foreign Policy со ссылкой на четыре источника, имеющих доступ к этим данным.

Сообщается, что в списке, кроме украинских политиков и общественных деятелей, есть и белорусские и российские диссиденты, которые живут в Украине.

Ранее представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что, по оценкам США, Россия сконцентрировала от 169 000 до 190 000 военных на территории Украины и возле ее границ.

Кроме того, Карпентер добавил, что США имеют сообщения из ряда источников о том, что Россия готовится сфабриковать некую «украинскую провокацию», которая оправдала бы нападение России на Украину.

Вчера руководство марионеточных Донецкой и Луганской «народных республик» объявило всеобщую эвакуацию населения в Россию, хотя Украина неоднократно заявляла, что не намерена ни наступать, ни возвращать эти территории силой оружия, а рассчитывает исключительно на дипломатию.

О том, что Россия разработала план нападения на Украину, руководство США и разведки стран НАТО говорят с осени.

Администрация Байдена, отмечает источник Foreign Policy, была поражена тем, насколько детальны списки людей, подлежащих нейтрализации, — тех, кто мог бы бросить вызов российской повестке дня.

Выступая на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в четверг, госсекретарь США Энтони Блинкен обрисовал подробную и тревожную картину того, как может выглядеть российское вторжение в Украину, начиная с создания ложного предлога для вторжения. Так, Россия утверждает, что украинские вооруженные силы совершают «геноцид» против русскоязычного населения Украины — утверждение, которое не имеет под собой никаких оснований. Потери гражданского населения во время войны в Чечне были в разы, если не в десятки разов больше, чем в Донбассе.

«Далее планируется начать атаку», — сказал Блинкен. «Российские ракеты и бомбы будут падать по всей Украине. Связь будет заблокирована. Кибератаки приведут к закрытию ключевых украинских учреждений». После этого, по его словам, российские танки и солдаты «будут продвигаться по ключевым целям, которые уже определены и обозначены в подробных планах. Есть основания предполагать, что эти цели включают … столицу Украины, Киев, город с населением 2,8 миллиона человек».

В своем выступлении Блинкен кратко сослался на данные разведки США, указывающей, что Россия запланировала массовые чистки: «И военные удары — это не все, что Россия планирует нанести Украине. У нас есть информация, указывающая на то, что Россия нацелена на конкретные группы украинцев».

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