«Жыве Беларусь!»: как появился знаменитый лозунг
- 19.02.2022, 10:01
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Краткая история главного лозунга белорусов.
Как появилось словосочетание "Жыве Беларусь"?
Историк Алексей Кавка видит истоки этого лозунга-девиза в середине 19-го века. Некоторые участники восстания Кастуся Калиновского использовали следующий пароль: "Каго любіш? – Люблю Беларусь. – Так узаемна".
Но впервые такое сочетание появилось в финале стихотворения Янки Купалы "Гэта крык, што жыве Беларусь", которое было написано в 1905-1907 годах (как раз в эти годы в Российской империи происходила революция).
А вот як не любіць гэта поле, і бор,
І зялёны садок, і крыклівую гусь!..
А што часам тут страшна заенча віхор, —
Гэта енк, гэта крык, што жыве Беларусь!
Кроме Янки Купалы, это выражение активно использовали и другие поэты, которые печатались в газете "Наша Ніва". Неудивительно, что в 1911 году в редакционной заметке этого издания отмечалось (цитируем по оригиналу):
"Расьце беларускі нацыянальны рух, будзяцца да новага, уласнага жыцьця забытыя ўсімі ўбогія беларускія вёскі; будзяцца і пачынаюць пазнаваць свае нацыянальнае імя нашы мястэчкі і месты. Будзіцца аграмадны крывіцкі абшар родных гоняў, лугоў і лясоў, і ў песьнях народных песьняроў грымне, што "жыве Беларусь!".
Как этот лозунг использовался до Великой Отечественной войны?
В 1917 году в Минске состоялся I Всебелорусский съезд. Белорусские чиновники неоднократно подчеркивали его значимость.
Именно на этом съезде звучал лозунг "Няхай жыве вольная Беларусь!"
Во времена довоенной БССР этот лозунг не потерял своего значения. Только использовался в варианте "Няхай жыве савецкая Беларусь!".
Как лозунг использовался во время войны?
– Сторонники БССР, а затем партизаны и подпольщики в годы Великой Отечественной войны провозглашали: "Няхай жыве савецкая Беларусь!", – писала в 2007 году газета "СБ. Беларусь сегодня".
Во время войны появилась песня-марш белорусских партизан. Ее краткий фрагмент цитирует в своем исследовании Э. Тумас, концертмейстер кафедры хорового и вокального искусства Университета культуры и искусств. Мы дадим более подробную цитату:
Ніколі не згіне ад лютых пажараў
вялікі і слаўны наш Край.
У бой за Радзіму збірайся, таварыш,
ідзі партызаніць у гай.
На прускага ката
за вёску і хату
кліч помсты народнай заве.
Ідуць у атаку лясныя салдаты,
грукочуць гранаты, грымяць аўтаматы –
жыве Беларусь! Жыве!
Этот текст можно найти в полном собрании сочинений классика белорусской литературы Пимена Панченко. Речь идет о переводе с русского языка "Партизанского марша" русского поэта Алексея Суркова.
Том, где было опубликовано стихотворение, вышел в 1981 году тиражом 17 тысяч экземпляров.
Как лозунг "Жыве Беларусь" снова стал актуальным
После войны лозунг активно использовался в эмиграции, а в БССР отошел на второй план. Актуализировал его Белорусский народный фронт и политические события конца 1980-х – начала 1990-х годов.
В десятые годы этот же лозунг снова вернулся на повестку дня. Политически активные белорусы продолжали выходить на политические акции с национальной символикой и скандировали: "Жыве Беларусь!" В результате и национальный флаг, и лозунг перестали восприниматься исключительно как оппозиционные.
По материалам tut.by