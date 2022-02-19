Главарь оккупантов Пушилин объявил всеобщую мобилизацию в «ДНР» 7 19.02.2022, 10:10

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Подобный «указ» подписали и кремлевские марионетки из «ЛНР».

Главарь подконтрольных Кремлю оккупационных структур «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ о всеобщей мобилизации «ДНР».

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий «документ» распространили российские пропагандистские сайты.

Речь идет о «приказе» прибыть в «военные комиссариаты» всем мужчинам оккупированной части Донецкой области.

Ранее «указ», согласно которому на срочный военный учет начнут ставить родившихся в 2005 году и ранее людей, подписал главарь «ЛНР» Леонид Пасечник.

Накануне, 18 февраля, боевики «Л/ДНР» объявили об эвакуации жителей оккупированных территорий якобы из-за того, что ВСУ готовят наступательную операцию на Донбассе. В руководстве Украины это в который раз опровергли и подчеркнули, что никогда не отдадут такой приказ и не будут реагировать на провокации.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины заявили, что «эвакуация» жителей ОРДЛО выглядит как подготовка к провокации, так как реальных причин для эвакуации нет.

Также расследователь Bellingcat Арик Толлер отметил, что обращения главарей «ДНР» и «ЛНР» Дениса Пушилина и Леонида Пасечника по поводу «эвакуации» жителей оккупированных районов Донбасса были записаны 16 февраля, за день до резкого обострения. Активист Сергей Стерненко в своем Telegram-канале написал, что обращение Пасечника хранилось в папке под названием «Бросок мангуста» и предположил, что это может быть названием спецоперации.

На фоне стягивания российских войск к границе Украины боевики 17 февраля резко увеличили количество обстрелов на Донбассе: с начала года штаб ООС обычно фиксировал от двух до пяти нарушений режима тишины, а 17 февраля враг совершил 60 обстрелов.

За минувшие сутки, 18 февраля, штаб ООС зафиксировал 66 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

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