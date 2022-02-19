Самый прибыльный белорусский банк стал одним из худших по рентабельности 1 19.02.2022, 10:38

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Как такое возможно?

Появились данные о результатах работы банков Беларуси по итогам 2021 года, пишет InfoBank.by. При этом лучший по прибыльности банк стал одновременно одним из худших по показателю рентабельности. А в целом банковская система сработала в три раза хуже, чем банки Украины.

Все банки Беларуси закончили 2021 год с прибылью. Наибольшая в абсолютном значении прибыль у крупнейшего банка страны Беларусбанка. На втором месте – особая банковская структура, не подпадающая под классическое определение коммерческого банка второго уровня – Банк Развития, активы которого также одни из наибольших в системе.

И вообще самые крупные по активам банки находятся в верхней части рейтинга 2021 года по абсолютной величине прибыли, что естественно: как правило, «чем больше банк – тем больше прибыль». Разница между суммой прибыли самых крупных и самых малых банков – на два, а то и три порядка (в 100-1.000 раз).

Три малых (с активами менее 100 $млн) банка – Франсабанк, Банк Решение и Цептер-Банк – замыкают рейтинг с наименьшей абсолютной величиной прибыли по итогам 2021 года.

Однако более показательным является рейтинг банков по рентабельности: эффективность работы банка в соответствии с размером его активов и/или капитала.

Самым рентабельным банком Беларуси исходя из размеров активов в 2021-м стал Альфа-Банк: сумма прибыли относительно размера банка – 4,84% – у него наибольшая в системе. На втором месте по рентабельности активов – БСБ Банк.

Самым же низкорентабельным банком Беларуси по итогам 2021-го оказался Цептер Банк. Ещё в тройке банков с самой низкой рентабельность активов – Банк Решение и БТА Банк. Все эти три указанных банка – внизу рейтинга и по абсолютной величине прибыли за год.

Рентабельность капитала — это показатель эффективности использования собственных средств банка. Существенной разницы в лидерах и аутсайдерах в рейтингах по рентабельности активов и рентабельности капитала – нет: тройка лидеров и пятёрка аутсайдеров – те же.

Самый рентабельный капитал среди банков Беларуси – у Альфа-Банка. В тройке лидеров в рейтинге – БСБ Банк.

Ну а самая низкая рентабельность капитала в 2021 году – у Цептер Банка (также, как самая низкая у него и рентабельность активов). Ещё в тройке аутсайдеров в этом рейтинге – Банк Решение и Франсабанк.

Обратите внимание, что самый прибыльный банк страны — Беларусбанк — показал один из самых худших результатов по рентабельности. То есть, денег у него много, и заработал за год довольно много, но в пересчете на каждый вложенный рубль заработал уже не так-то и много — даже меньше, чем банковская система в среднем по стране.

А вот данные по банковской системе Украины (по данным НБУ):

рентабельность активов – +4,09% (в Беларуси – +1,78%)

рентабельность капитала – +35,15% (в Беларуси – +10,99%)

То есть, рентабельность банковской системы Беларуси примерно в три раза хуже, чем рентабельность банков Украины. При этом даже самый лучший белорусский банк по рентабельности капитала отстает от показателя среднего украинского банка.

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