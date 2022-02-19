Безумная ситуация: как Путина «берегут» от коронавируса 4 Иван Яковина, «Новое время»

19.02.2022, 10:48

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Это весьма наглядно характеризует состояние умов в современной российской «элите».

Издание База распространило довольно специфическую новость, которая на первый взгляд может показаться уткой, но, если разобраться, ничего необычного в ней нет. По данным сразу нескольких источников, российские чиновники, желающие посетить Владимира Путина, перед встречей с президентом обязаны сдавать анализ кала, который исследуют на предмет обнаружения коронавируса. Это делается с помощью специального ПЦР-теста.

Вы спросите, к чему все эти сложности? Оказывается, ПЦР-тест, проведенный таким экзотическим образом, дает стопроцентно верный результат. Носоглотка же человека при некоторых обстоятельствах может обмануть лаборанта.

В России в этом деле, как и в любом другом, тут же установилась четкая иерархия. Если на встречу с Путиным пришел важный человек — кто-то из наиболее влиятельных министров, типа Лаврова или Шойгу, то у них анализ кала берут прямо в резиденции Путина, и непосредственно перед аудиенцией. И если все чисто, (хотя в данном случае чистота, конечно, относительная), то посетителя допускают в бункер к Путину, где он садится на дальний край десятиметрового стола и с серьезным видом докладывает президенту о переговорах со странами НАТО или рассказывает, как шла охота на американскую подводную лодку на Дальнем востоке.

С мелкими чиновниками у Путина все еще круче. Оказывается, те из них, кто постоянно общается с президентом РФ, обязаны сдавать такой анализ несколько раз в неделю. Это объясняется «повышенными мерами безопасности».

Но и это еще не все. Из-за карантинных ограничений множество сотрудников вынуждены проводить почти весь год на карантине. Среди работников Администрации президента и ФСО есть люди, «отсидевшие» за прошлый год более 150 дней.

В самом начале пандемии его одевали в скафандр

Это, кстати, очень неприятная процедура. Карантин проходит в одиночном номере, куда нельзя проносить алкоголь, кофе, сигареты и ножи. Еду дают несколько раз в день и ставят на специальный столик возле двери в номер. Выходить наружу категорически запрещено, передачи также запрещены. В общем, это комфортабельная, но тюрьма. Из-за столь необычного графика работы у многих сотрудников АП и ФСО уже начали возникать проблемы в семьях, так как дома они практически не появляются, чтобы не притащить оттуда в Кремль коронавирус.

Кстати, информация о широком применении анализов кала в АП России уже получила документальное подтверждение. Журналисты обнаружили на сайте госзакупок контракт на 48 млн рублей, предусматривающий проведение в 2022 году медицинских анализов на коронавирус, один из них — анализ кала методом ПЦР. Кроме того, телеканал «Дождь» нашел на сайте госзакупок аналогичный договор за сентябрь-декабрь 2021 года — на 24 млн рублей. Согласно документам, в октябре этот анализ в АП был сделан 186 раз, в ноябре — 112 раз, в декабре — 209 раз.

Такую историю, конечно, непросто воспринимать серьезно. Больше похоже на какой-то роман Владимира Сорокина, чем реальность. Но это лишь на первый взгляд. В прошлом Кремль уже много странных методов задействовал для того, чтобы уберечь Путина от коронавируса.

В самом начале пандемии его одевали в скафандр. Потом, когда стало ясно, что людям не нравится, Путина посадили в бункер, из которого он до сих пор почти не выходит.

Всех его посетителей перевели на двухнедельный карантин. Включая ветеранов войны, министров и дипломатов. Даже Лукашенко перед встречами с Путиным сидит на карантине.

Отдельная история — это вакцина ЭпиВакКорона. Ее сделали по старой советской технологии, чтобы она была абсолютно безвредной. В российской элите ее рекламировали как уникальную, щадящую для организма, совершенно безопасную, никак не влияющую на генетику. В общем, это была вакцина для антипрививочников. Для тех, кто категорически не верит в вакцинацию. У меня есть несколько знакомых в Москве, которые гордятся связями с элитой. Они хвастались, что по большому блату добывали для себя эту вакцину.

В общем, все круто, но есть одна проблема: именно эта вакцина просто не работает. Кому интересно, поинтересуйтесь состоянием Владимира Жириновского, прививавшемся именно ЭпиВакКороной.

В общем, я уверен, что Путин либо привился ЭпиВакКороной, либо ничем. Скорее даже, ничем. И поэтому, его, похоже, так усиленно охраняют от любой возможности подхватить вирус. Но меры эти часто выглядят просто дико и странно. Например, во время последней большой пресс-конференции журналистов прогоняли через какой-то дезинфицирующий тоннель и раздавали им маски с ионами серебра. Любой человек, хоть что-то понимающий в биологии, скажет вам, что это бесполезная фигня, никак не влияющая на вирусы.

Еще более дикой оказалась недавняя история посещения Путиным Пискаревского кладбища в Питере, где перед его прибытием охрана поливала антисептиком сугробы по пути его следования. Ветеранов и блокадников выгнали за забор, пока Путин одиноко нес букет по обеззараженному кладбищу. Кстати, букет сразу же забрал сотрудник ФСО, чтобы он не попал в руки иностранных агентов, которые могли получить ДНК президента РФ.

Из последних ноу-хау Путина — громадный стол, за которым он принимал Виктора Орбана и Эммануэля Макрона, и который стал уже предметом для многочисленных шуток и фотожаб.

Вообще, эти огромные столы стали символом паранойи российского президента, который, как мы видим, готов уже на любые имиджевые потери, лишь бы только не заразиться коронавирусом.

Макрон, кстати, отказался сдавать российский ПЦР-тест.

Конечно, в истории с анализами АП Путина все равно превзошла сама себя. Как многие сейчас шутят, в виде анализов кала российский президент получил ровно те гарантии безопасности, которые он заслужил. Ну, а недавние слова посла России в Швеции Виктора Татаринцова о том, что он делает с западными санкциями, заиграли новыми красками.

И это неслучайно. Если разобраться, то в России сейчас моделируется уже даже не феодальный строй, а рабовладельческий или даже первобытнообщинный. Есть храм, в котором сидит божество, и к беседе с ним строгие жрецы пускают просителей после двух недель поста и подарка — жертвы/подношения.

На мой взгляд, это довольно безумная ситуация, которая, тем не менее, весьма наглядно характеризует состояние умов и положение вещей в современной российской элите. И всем стоит понимать, что люди, принимающие решение о выдвижении войск или угрозах в адрес Западу, обладают мышлением доисторических правителей, которые верят шаманам и гадалкам, требуют подношений от своих подчиненных и категорически не верят в науку. Я боюсь, что ждать от таких людей рационального поведения было бы большой ошибкой. Судя по всему, они руководствуются в своих действиях совсем другими мотивами. Прямо как древние люди.

Иван Яковина, «Новое время»

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