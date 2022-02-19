МИД Великобритании призвал воздержаться от поездок в Беларусь3
- 19.02.2022, 10:58
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Опубликована специальная карта с городами, которые не советуют посещать.
МИД Великобритании призвал воздержаться от поездок в Беларусь. Ведомство рекомендует своим гражданам избегать посещения таких городов, как Ельск, Мозырь, Речица, Лунинец, Гомель, Осиповичи, Барановичи и Брест.
«С января 2022 года наращивание российских войск у границ Украины, включая территорию Беларуси, усилило угрозу военных действий. В случае военных действий наши возможности по оказанию консульской помощи будут ограничены», – говорится в сообщении МИД.
Другие места Беларуси рекомендуют посещать только в случае настоятельной необходимости.
Еще один совет – следить за ситуацией с коронавирусом: перед поездкой в Беларусь необходимо иметь действующую медицинскую страховку, так как при подаче заявления на получение визы или по прибытии в аэропорты Минск, Брест, Витебск, Гомель, Гродно и Могилев в рамках 30-дневного безвизового режима попросят подтвердить страховку.