Командующий ООС: Оккупанты под видом «эвакуации» осуществляют скопление женщин и детей 11 19.02.2022, 10:59

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Возможен теракт со стороны пророссийских сил на Донбассе.

Командующий операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк заявил, что оккупанты на Донбассе под видом эвакуации накапливают женщин и детей. По его словам, возможны теракты для обвинения украинских военных.

Такое заявление командующего ООС размещено в официальном "Фейсбуке" пресс-центра ООС.

"Оккупанты осуществляют скопление детей и женщин под видом эвакуации, по данным разведки, велика вероятность совершения терактов с целью гибели мирного населения и обвинения в этом наших военных", - сказал Павлюк.

Командующий ООС подчеркнул, что проверить эту информацию украинская разведка пока не может. Он также выразил сожаление, что Вооруженные силы Украины не имеют возможности повлиять на совершение боевиками теракта против женщин и детей.

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