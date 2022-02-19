«Водитель даже не доехал до клиента, сказал: я вас не повезу» 19.02.2022, 11:34

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Белорус пожаловался на таксиста в Транспортную инспекцию и получил неожиданный результат.

Историй о том, как водители такси отказываются от относительно далеких поездок по городу (и уж тем более загород), немало. Причину такого поведения объясняли и сами таксисты: выгоднее сделать несколько коротких поездок, чем одну длинную — по крайней мере, так считают некоторые. А для клиента это всегда стресс: приходится ругаться, терять время, искать другую машину. Обычно после такого следует жалоба в службу поддержки, но один из читателей Onlíner пошел дальше и написал в Транспортную инспекцию. Чем все закончилось?

Водитель даже не доехал до клиента, сказал: «Я вас не повезу»

Поездка была с улицы Маршала Лосика в Большой Тростенец. Ничего такого: полчаса или около того по МКАД. Стоимость, если интересно, 15,5 рубля.

— Но водитель нас везти отказался. Более того, он к нам даже не приехал. Остановился в другом месте — выжидал. Скорее всего, отметился в программе, что прибыл, чтобы посмотреть маршрут. Я позвонил ему, сказал, что сейчас подойдем. А он ответил: «Я вас не повезу» — и положил трубку, — рассказал корреспонденту читатель.

Фото: onliner

Ситуация для клиента крайне неприятная, наверняка многие знают об этом не понаслышке.

— Я бы, может, так и не разозлился, но тогда был сильный ветер, мы с детьми уже вышли на улицу, даже прошли немало в его сторону. В итоге еще 12 минут ждали в такую погоду другую машину, — возмущен собеседник.

К слову, следующий автомобиль обошелся дороже — 19,4 рубля.

Понятное дело, что результатом стали жалобы, причем не только в службу поддержки сервиса. Но обо всем по порядку.

Жалоба в службу поддержки

Читатель обратился в поддержку, изложив ситуацию. Ему принесли извинения, сообщили, что за несоблюдение правил сервиса водителя могут от него отключить, предоставили промокод на 3 рубля.

Кроме того, из ответов службы поддержки становится понятно, что первый водитель действительно начал поездку в отсутствие клиента (Смотрел маршрут?). Списания оплаты не произошло: вероятно, водитель сам отменил заказ.

«Теперь система запомнила его. Если на него поступят новые жалобы, ему закроют доступ к заказам», — заверили клиента.

Жалоба в Транспортную инспекцию

Многие пассажиры этим бы и ограничились, но только не герой публикации. Он обратился с жалобой в Транспортную инспекцию Министерства транспорта и коммуникаций с просьбой провести проверку действий перевозчика на соответствие правилам автомобильных перевозок пассажиров и даже рассмотреть вопрос о лишении лицензии. Все серьезно, хоть, напомним, такси — вид деятельности нелицензируемый в Беларуси (по крайней мере, на данный момент).

И вот здесь журналисты приводят утверждение некоторых водителей в духе «я за рулем, кого хочу — того везу». Ответ, полученный из Транспортной инспекции, показывает, что это не вполне так.

Фото: onliner

После жалобы пассажира, водителя такси вызвали для разбирательства. Он подтвердил, что отказался от выполнения перевозки. Этим самым водитель нарушил п. 164 Правил автомобильных перевозок пассажиров, который гласит, что водитель автомобиля такси обязан в числе прочего доставлять пассажиров по указанным ими адресам в пределах обслуживаемой территории.

За это в отношении водителя Транспортная инспекция начала административный процесс по ст. 18.26 Кодекса об административных правонарушениях — «Необоснованный отказ водителем автомобиля-такси в перевозке пассажира». Нарушение влечет наложение штрафа в размере от двух до пяти базовых величин (от 64 до 160 рублей). К этому еще вернемся.

Раз уж механизм проверок был запущен, то и контроль проводился, что называется, по всем фронтам. В частности, было выявлено отсутствие у водителя пройденного обучения в рамках образовательной программы обучающих курсов в соответствии с программой, утвержденной Минтрансом. Дальше: у автомобиля Volkswagen Polo не было допуска к участию в дорожном движении — не пройден техосмотр.

Уже за эти нарушения в отношении водителя был начат административный процесс по ч. 6 ст. 18.13 КоАП — «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил перевозки пассажиров» (штраф в размере до четырех базовых величин — до 128 рублей) и по ст. 18.21 КоАП — «Допуск к участию в дорожном движении лицом, ответственным за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, транспортного средства, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении» (штраф в размере от четырех до шести базовых величин — от 128 до 192 рублей).

Итого: три административные статьи после отказа выполнять поездку.

Вместе с тем указанные нарушения относятся к административным проступкам (ч. 2 ст. 2.2 КоАП), а лицо, совершившее административный проступок, освобождается от административной ответственности с вынесением ему предупреждения при одновременном соблюдении следующих условий (ч. 1 ст. 8.3 КоАП):

— человек признал факт совершения им правонарушения и выразил согласие на освобождение от административной ответственности с вынесением предупреждения;

— в течение одного года до совершения административного проступка на него не налагалось административное взыскание и человек уже не освобождался от административной ответственности за такое же нарушение.

Короче говоря, таксист вину признал, в течение года за подобные нарушения к ответственности не привлекался, поэтому Транспортная инспекция ограничилась в отношении него лишь предупреждением.

А вот за непройденный техосмотр штраф все-таки выписали по ч. 5 ст. 18.11 КоАП — на автопарк, который является собственником автомобиля.

С одной стороны, можно сказать, что для водителя все обернулось достаточно легко. С другой: второй раз в течение года такое уже не прокатит. Да и стоил ли отказ от «неудобной» поездки банальной траты времени на все эти разбирательства?

Фото: onliner

«Такого беспредела не видел»

Читатель считает, что другие пассажиры, которых отказались везти в такси, могут принять его действия за образец.

— Я и сам раньше, в студенческие годы, подрабатывал в такси. 10 лет назад такого беспредела я не видел. Про такое даже никто не мог подумать тогда, чтобы отказаться от клиента — трезвого, опрятного, с деньгами. Ну да — на другой конец города. А сейчас такси превратилось не пойми во что, — говорит собеседник.

Есть и другая сторона медали. 10 лет назад такси не было таким массовым, да и поездка на другой конец города наверняка куда больнее ударила бы по кошельку.

А как считаете вы: действительно ли раньше было лучше?

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