Что у Путина в голове? 5 19.02.2022, 11:36

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Кто влияет на важные решения президента РФ.

Автором российской внешней политики последних месяцев, заставляющей переживать полмира и особенно Украину, фактически является один человек — низенький 69-летний человечек в дорогом консервативном костюме по имени Владимир Путин, пишет nv.ua.

Хотя, ради правды, нужно признать, что решения он принимает не один.

Если еще 10 лет назад ближайшее окружение российского лидера состояло в основном из олигархов, выполнявших свою роль в перемещении капитала и формировании повестки дня страны, теперь именно силовики являются теми людьми, которые каждый день имеют доступ к хозяину Кремля и помогают ему принимать решения.

Сергей Шойгу, Николай Патрушев, Александр Бортников, Сергей Нарышкин и даже окончательно потерявший прежнее влияние Дмитрий Медведев, но из обоймы приближенных не выпал, — именно они, представители силового спектра так называемого кремлевского политбюро определяют то, какие документы попадают на подпись к Путину и с какой скоростью движутся процессы — будь то миграционный кризис на границе со странами Евросоюза или военные учения в Черном море.

«Очевидно, это работает так: военные предлагают свои варианты, а Путин выбирает, — утверждает Михаил Фишман, московский либеральный журналист и бывший главред российского издания журнала Newsweek. — Возле Путина есть люди, с которыми он советуется в стратегическом плане».

Несмотря на не самые лучшие времена и влияние западных санкций, экономический блок правительства во главе с премьером Михаилом Мишустиным испытывает все меньше внимания от Путина. Ведь именно внешняя политика и особый, господствующий статус России в мире — вот что больше всего интересует главу Кремля. Именно на этом строится авторитет силового блока в глазах Путина: для него руководители ФСБ и Минобороны — именно те кадры, которые являются важнейшими для будущего РФ на данный момент. Вместе с ними он принимает решения по всем шагам в российско-украинском кризисе, острая фаза которого пришлась на февраль и до сих пор отмечена высокой вероятностью нового военного вторжения армии РФ в Украину.

А хорошо отлаженная российская пропагандистская машина позволяет Путину любые шаги при молчаливом согласии собственной страны. «Если у россиян спросить, в чем же для них состоят преимущества политики Путина, то они в основном положительно говорят о достижениях во внешнеполитической и сферах безопасности», — говорит Сергей Солодкий, эксперт по международным отношениям и безопасности, первый заместитель украинского аналитического центра Новая Европа.

По данным исследования Мюнхенской конференции безопасности, только 4% россиян считают, что это Россия виновата в нагнетании напряжения вокруг украинских границ, в то время как 50% обвиняют в этом НАТО и США, а 16% — Украину.

Следовательно, дальнейшее развертывание российской геополитической агрессии зависит от того, какие решения будет принимать лично Путин. Так, 15 февраля Государственная дума РФ поддержала обращение к российскому президенту о признании так называемых ЛНР и ДНР — финальное слово в этом геополитическом деле традиционно остается за Путиным.

Такие решения он принимает на основе информации, предоставляемой ему силовиками.

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