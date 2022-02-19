«Если снаряд в одно место – двух сразу не станет»: чего боится Лукашенко на совместных учениях с Россией 1 19.02.2022, 11:46

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У этого момента богатая предыстория.

Как вопрос о совместном посещении учений стал для правителей Беларуси и России принципиальным, пишет сайт gazetaby.media.

Первые масштабные совместные учения в 2009-м: Медведев прилетел к Лукашенко с золотым пистолетом для его сына

Более десятилетия самые масштабные совместные учения двух стран носят название «Запад» и проводятся в сентябре. Впервые их организовали в 2009 году исключительно на территории Беларуси. Тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев прилетел на Обуз-Лесновский полигон.

Однако в историю те учения вошли, благодаря другому моменту. Медведев подарил младшему сыну Лукашенко «золотой пистолет». К появлениям младшего сына правителя Беларуси тогда еще не привыкли. Картина выглядела крайне необычно: на фоне учений военных внимание было приковало к маленькому мальчику (к слову, повзрослевший Николай был и на учениях-2022).

Учения в 2013-м: Путин и Лукашенко посетили маневры в двух странах

В тот год стратегические учения «Запад» проводились одновременно в Беларуси и России. Сначала Путин прилетел к Лукашенко под Гродно.

А затем оба улетели в Калининградскую область. Вряд ли тогда кто-то мог подумать, что правителей двух стран видят вместе на учениях в последний раз.

2017-й год: Лукашенко отказался лететь в Россию

Выяснилось, что для правителя Беларуси присутствовать на учениях в своей стране – принципиальный момент. Хотя президенты России не чурались поездок сюда. В 2017-м в Москве решили, что пора правителю Беларуси сделать уступку.

Незадолго да старта учений «Запад» в Кремле сообщили, что Лукашенко и Путин будут наблюдать за ходом маневров на одном из полигонов в РФ. Но затем появились слухи, что правитель Беларуси прибыть не захотел, сославшись на занятость. В его пресс-службе заявили, что официального приглашения приехать на учения в Россию не поступало.

Версия самого Лукашенко была такова:

– Сначала мы планировали, что будем вместе в Борисове. Но потом решили, что Путин на севере в Ленинградской области, а я в центре. Я рад, что мне доверили основную площадку учеб.

И пошутил: «Если снаряд в одно место – двух сразу не станет».

А спустя два года Путин продемонстрировал, как ему важно внимание коллег. На международные учения «Центр-2019» на территории России (проходили без участия белорусских военных) он прибыл в сопровождении президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

2021-й: правители вновь не встретились

Лукашенко посетил учения на территории Беларуси, Путин – на территории России. Первый не упустил возможности подчеркнуть, что его роль более важна:

– Мы с Путиным договорились, что я беру под контроль основную часть. Она будет у нас в Беларуси.

2022-й: Лукашенко соглашается прилететь в Россию

Еще недавно пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил: Путин не планирует посещать учения «Союзная решимость — 2022». Однако затем планы стали меняться. Видимо, дело в том, что впервые за много лет Лукашенко выразил готовность прилететь во время маневров в Россию.

На днях правитель Беларуси сообщил, что в субботу планирует посетить учения вместе с Путиным. И добавил, что о месте и форме таких учений «проинформирует российская сторона».

18 февраля стало известно, что в субботу Путин будет следить за плановыми учениями сил стратегического сдерживания из «ситуационного центра».

Путин три года не прилетает в Беларусь

Очевидно, что после августа 2020 года Лукашенко оказался в сильной зависимости от Путина, и больше не может позволять себе ту самостоятельность, которую проявлял раньше. И вынужден демонстрировать максимальную лояльность. Отсюда и прецедент в виде его одностороннего визита в Россию во время совместных учений.

Но интересен и другой момент: тогда как Лукашенко регулярно летает в РФ, Путин уже почти три года игнорирует поездки в Беларусь. Последний раз его видели здесь летом 2019 года во время вторых «Европейских игр»

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