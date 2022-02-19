Россия заявила о «разорвавшемся снаряде» в Ростовской области в «километре от границы с Украиной»9
- 19.02.2022, 11:58
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Кремлевская пропаганда продолжает нагнетать обстановку.
Российская пропаганда продолжает нагнетать обстановку вокруг якобы подготовки «наступления украинских войск» на оккупированные РФ районы Донбасса.
В субботу, 19 февраля, РИА «Новости» заявили со ссылкой на источник в силовых органах о «разорвавшемся снаряде» на территории Тарасовского района Ростовской области, в километре от границы с Украиной.
«Взрыв произошел в 4:00 в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской», — говорится в сообщении.
Это заявление появилось на фоне объявленной главарями «Л/ДНР» всеобщей мобилизации населения оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Российские власти утверждают, что все эти меры связаны с якобы готовящимся наступлением украинской армии.
В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный это опроверг, пишет nv.ua.