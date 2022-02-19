С понедельника для белорусов изменяются правила пользования газом 1 19.02.2022, 12:06

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Что нужно об этом знать?

Вскоре вступит в силу новая редакция правил пользования газом в быту. Что о нем нужно знать и кого коснутся изменения?

Без сервисных центров

В новых правилах пользования газом в быту понятие «сервисный центр» заменено на «обслуживающая организация», функции которой может выполнять и газоснабжающая, уточнили в ГПО «Белтопгаз». Выполнением работ по проверке дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах теперь занимается организация, располагающая необходимой материально-технической базой, аккредитованной испытательной лабораторией, а также подготовленными профессиональными сотрудниками, передает БелТА.

Каждому свой срок

Правилами оговорена периодичность проведения техобслуживания бытового газового оборудования и газопроводов:

— вводной и внутренний газопроводы и газоиспользующее оборудование с отключением от газораспределительной системы и испытанием на герметичность воздухом — не реже одного раза в 10 лет. При этом будет проверено техническое состояние прибора индивидуального учета расхода газа, если такой есть;

— вводной и внутренний газопроводы многоквартирных жилых домов сроком эксплуатации свыше 20 лет (за исключением внутренних газопроводов внутри квартир) без отключения от газораспределительной системы — один раз в год;

— газовые проточные водонагреватели и отопительное газовое оборудование — один раз в год (если иное не предусмотрено в руководстве по эксплуатации газоиспользующего оборудования). Будет проверяться и техническое состояние регулятора давления (при наличии), если иное не предусмотрено в руководстве по эксплуатации;

— вводной и внутренний газопроводы и газовое оборудование общежитий — один раз в три месяца.

За потребителями сохранилась обязанность замены газоиспользующего оборудования (например, плит) по истечении срока его службы либо проведения комплекса работ по определению его технического состояния.

Извещатель для контроля

Из новых обязанностей потребителей стоит подробно остановиться на необходимости установки и поддержания в работоспособном состоянии автономных извещателей обнаружения угарного газа в помещениях, в которых смонтировано отопительное газовое оборудование (котлы, конвекторы) и водогрейное (колонки). Извещатели предназначены для контроля довзрывоопасных концентраций горючих газов, паров и их смесей в воздухе. В случае превышения порогового значения их содержания аварийная сигнализация предупреждает светом и звуком.

Кто проверит дымовые и вентканалы?

Проверка дымовых и вентиляционных каналов в газифицированных жилых и нежилых помещениях проводится специализированными организациями по заявкам:

— для многоквартирных домов — строительно-монтажных организаций или организаций, эксплуатирующих жилфонд, уполномоченных лиц по управлению общим имуществом, товариществ собственников, организаций застройщиков;

— для одноквартирных, блокированных жилых домов — потребителей или пользователей газа, являющихся членами семьи и (или) проживающих совместно с ними.

Разрешено самостоятельное выполнение работ при повторной (периодической) проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов одноквартирных или блокированных жилых домов с установленным газовым оборудованием с герметичными камерами сгорания и индивидуальными коаксиальными* отводами продуктов сгорания. Однако проверять дымовые и вентиляционные каналы могут потребители и пользователи газа, являющиеся членами семьи и (или) проживающие совместно с ними граждане, если они получили свидетельства о прохождении обучения на право выполнения такой проверки.

*Коаксиальный означает имеющий один предмет в другом. У дымохода также одна труба вмонтирована в другую. При этом внутри трубы не соприкасаются — они соединены перемычкой. Такое устройство предназначено для газовых котлов, радиаторов, конвекторов и другого оборудования с закрытой камерой сгорания.

Обратите внимание на два важных момента

Ранее у граждан на руках был единый договор на газоснабжение и техническое обслуживание. Сейчас их будет два. Это договор на газоснабжение и договор на техническое обслуживание. Потребителям нужно будет перезаключить оба документа. При этом первым заключается договор на техническое обслуживание, вторым по очереди — договор на газоснабжение.

Обновлены правила замены газового оборудования с истекшим сроком эксплуатации. Если, к примеру, согласно паспорту вашей плиты срок эксплуатации истек, то ее нужно заменить либо провести комплексную проверку технического состояния. Специалист обслуживающей организации выдаст вам заключение, пригодна ли она к дальнейшей эксплуатации или нет. В нем же будет указан срок пользования, на который он будет продлен. Например, до первого ремонта.

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