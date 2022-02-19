В Ростовской области России ввели режим ЧС 10 19.02.2022, 12:34

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Все пункты пропуска на границе с Украиной переведены на режим работы в одном направлении.

В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва "эвакуированных" жителей из "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает "Настоящее время".

"Учитывая тенденцию к росту количества граждан, которые пересекают границу на территории Ростовской области, мы считаем целесообразным ввести режим реагирования "Чрезвычайная ситуация" с 10:00 19 февраля 2022 года", – сказал губернатор области Василий Голубев на совещании в Ростове-на-Дону 19 февраля.

Он сообщил, что 1 692 "эвакуированных" жителя "ДНР" и "ЛНР" находятся в пунктах размещения в Ростовской области. Уже подготовлено 143 пункта.

При этом все пункты пропуска на границе в Ростовской области переведены на режим приема исключительно въезжающих в Российскую Федерацию. Об этом сообщил руководитель пограничного управления ФСБ России Сергей Кудряшов.

"Все места пересечения границы приведены на круглосуточный режим функционирования", – сказал Кудряшов.

Накануне власти Ростовской области объявили о введении режима повышенной готовности после того, как в "ДНР" и "ЛНР" заявили о решении "эвакуировать" жителей в этот регион.

Президент Владимир Путин распорядился выдать каждому "беженцу" по 10 тысяч рублей. Всего Ростовская область получила 5 млрд рублей на единовременные выплаты.

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