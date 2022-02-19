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В Гродно сильный ветер валит заборы, деревья и флаги

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  • 19.02.2022, 12:40
  • 6,504
В Гродно сильный ветер валит заборы, деревья и флаги

Фото и видео разбушевавшейся стихии.

Утром сильный ветер привел к первым разрушениям в Гродно. Но синоптики говорят, что это только начало - к трем часам дня порывы ветра усилятся в два раза! Посмотрите, что произошло за утренние часы, пишет autogrodno.by.

На улице Веселой вблизи Химволокно ветер разрушил навес для автомобилей, крыша которого частично придавила два легковых автомобиля. Вторая часть крыши оказалась на здании по соседству:

Разрушения заметны и вблизи центра Гродно:

Еще один знак сдуло на М6 у развязки на Брузги:

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