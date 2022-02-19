Украинский телеведущий дерзко ответил на предложение Лаврова разговаривать «по понятиям»9
- 19.02.2022, 14:37
- 17,860
Министру иностранных дел РФ задали вопрос, которым проверяют новичка в камере.
Вчера Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к западным политикам с призывом к диалогу по понятию "пацан сказал – пацан сделал".
Посмотрите как дерзко ему ответил ведущий украинского телеканала "Рада":
"Пользуясь возможностью, хочу обратиться к Министру иностранных дел России Сергею Лаврову с вопросом по понятиям его же языком:
– Смотри. Есть два стула, на одном пики точеные, на другом ... пальцы верченые. На какой сам сядешь, а на какой Путина посадишь? Жду ответа как соловей лета.