Украинский телеведущий дерзко ответил на предложение Лаврова разговаривать «по понятиям» 9 19.02.2022, 14:37

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Министру иностранных дел РФ задали вопрос, которым проверяют новичка в камере.

Вчера Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к западным политикам с призывом к диалогу по понятию "пацан сказал – пацан сделал".

Посмотрите как дерзко ему ответил ведущий украинского телеканала "Рада":

"Пользуясь возможностью, хочу обратиться к Министру иностранных дел России Сергею Лаврову с вопросом по понятиям его же языком:

– Смотри. Есть два стула, на одном пики точеные, на другом ... пальцы верченые. На какой сам сядешь, а на какой Путина посадишь? Жду ответа как соловей лета.

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