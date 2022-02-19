Эксперты: У Лукашенко осталось всего «пять минут» 9 19.02.2022, 12:55

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Цена его услуг для Кремля резко обвалилась.

17 февраля Александр Лукашенко анонсировал, что обсудит с Владимиром Путиным, как поступить с российскими войсками после окончания учений в Беларуси.

«Как мы примем завтра решение, так и будет. Примем решение – выведем за сутки. Примем решение месяц – будут стоять месяц. Столько, сколько надо, будут находиться здесь Вооруженные силы», – сказал узурпатор.

Сайт udf поинтересовался у экспертов: что означает это высказывание?

«Лукашенко пытается создать впечатление, что он в этом вопросе что-то решает»

Старший исследователь Центра новых идей Павел Мацукевич отметил, что вопрос нахождения российских военных в Беларуси сегодня главным образом зависит от Москвы, а не Минска.

«Своим заявлением Лукашенко пытается создать дополнительное напряжение и впечатление, что он в этом вопросе что-то решает. Но, думаю, пусть речь и идет о территории Беларуси, но решения на этот счет уже не совсем в его компетенции», – сказал Мацукевич.

Будут ли выведены российские войска из Беларуси после окончания учений «Союзная решимость»?

«Во-первых, когда точно неизвестно, какое количество войск было введено, то как можно потом утверждать, что все вышли? Во-вторых, если верить министру обороны России Шойгу, на этот год запланировало более 20 совместных с Беларусью военных учений. То есть 1–2 учения на месяц. Значит, российские военные будут постоянно приезжать-уезжать. В такой ситуации невозможно сказать, что российских военных на территории Беларуси не будет. Кроме того, в нашей стране уже действует совместный учебный центр – с российскими солдатами и вооружениями. И, как сказал Лукашенко, идет речь об открытии нового учебного центра по освоению комплексов “Искандер”», – отметил Мацукевич.

Он также напомнил о заявлении Владимира Путина, сделанном осенью на дискуссионном клубе «Валдай»: под маркой возможных учебных центров НАТО в Украине «можно все, что угодно занести».

«Я так понимаю, что с таким же мерилом Путин подходит и к российским учебным центрам на территории Беларуси», – сказал Мацукевич.

На днях в России заявили, что могут подумать о рефинансировании долга Беларуси на 1 миллиард долларов, хотя Беларусь запрашивала 3,5 млрд долларов. Почему Москва не отблагодарит Лукашенко за проявляемую лояльность?

«Россия знает о ситуации с экономикой и финансами в Беларуси и оказывает белорусским властям поддержку в той мере, которая не даст штанам упасть. Без бонусов и чаевых. Такая линия позволяет Москве держать союзника в зависимости и соответственно в нужном интеграционном тонусе. Поддержка будет оказываться и впредь. Скорее всего, не в тех объемах, которые заказывает Минск, но достаточных, чтобы рассчитываться по долгам перед самой Россией, ведь именно РФ основной кредитор Беларуси», – считает Мацукевич.

Он добавил:

«Лукашенко придется такое положение безропотно терпеть, порой стараться за «спасибо». Цена его услуг после августа 2020 года обвалилась».

«Лукашенко имеет возможность посидеть рядом с Путиным – это уже щедрый подарок»

Политолог, академический директора BISS Петр Рудковский отметил, что заявления Лукашенко не стыкуются с высказыванием главы МИД.

«Макей черным по белому заверил, что после окончания учений (т.е. надо полагать, после 20 февраля) не останется «ни одного российского солдата, ни одной единицы российской техники». В то же время Лукашенко подчеркивает, что «войска останутся сколько надо» и «так долго, как мы с Путиным сочтем это нужным». Это изумительно, что в такой «монолитной» и строго иерархической системе, как белорусский режим такой бардак в официальных заявлениях. Это раздвоение месседжей – очередное свидетельство сложного положения Лукашенко. Он остается наедине с Кремлем, а цель Кремля понятна – попользоваться Лукашенко для «углубления интеграции» без каких-либо гарантий на вечную поддержку», – считает Рудковский.

Почему Москва не отблагодарит Лукашенко за проявляемую лояльность перефинансированием долга на запрашиваемую сумму в $3,5 миллиарда?

«Лукашенко в полной изоляции: даже в клубе авторитарных правителей не особо рады ему. Внутри страны его негативный рейтинг зашкаливает, о чем Кремль хорошо знает благодаря закрытым опросам, которые подчиненные ему структуры проводят среди белорусского населения. Кроме того, у Лукашенко длинный список вольных и невольных грехов перед Россией и Путиным, в частности. В такой ситуации даже то, что Лукашенко имеет возможность посидеть рядом с Путиным – это уже щедрый подарок. О многомиллиардных финансовых подарках сейчас и речи быть не может. Пусть хотя бы частично расплатиться за свои прегрешения – таков подход Кремля», – полагает Рудковский.

Как на сегодня можно оценить уровень самостоятельности Лукашенко в принятии решений и его уровень зависимости от России – неужели они действительно марионетка?

«Возможно, стоит поискать какой-то промежуточный термин... «без пяти минут марионетка»? У Лукашенко есть еще «пять минут», чтобы как-то побороться за остатки своей независимости. Пока еще Крым формально все-таки не признан, пока не подписана «политическая» составляющая интеграционных карт. Но поле для маневра практически нет, и единственное, что он пытается сделать – это отдолжать время, как-то отдалить во времени роковые для него события», – считает Рудковский.

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