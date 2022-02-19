Как выглядят квартиры в Минске, ночь в которых стоит больше $900 4 19.02.2022, 13:19

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В столице предлагают более 650 вариантов жилья на сутки.

Границы на выезд из Беларуси закрыты (как и авиасообщение с Европой), но предложений для туристов в нашей стране все еще много — на сервисах Вooking и Аirbnb только в Минске суммарно предлагают больше 650 вариантов жилья на сутки. Цены разные — от 30 долларов в день до тысячи. Журналисты нашли четыре квартиры, в которых эти сервисы предлагают пожить, заплатив за сутки больше 900 долларов.

Светлая и как у аристократов — 957 долларов в сутки

«Апартаменты в классическом стиле», как пишут авторы объявления, находятся на проспекте Независимости, недалеко от метро «Площадь Ленина» и «Площадь Франтишка Богушевича». Точный адрес на сайте Аirbnb можно посмотреть после брони, а пока — доступна приблизительная локация.

Квартира рассчитана на десять гостей: в ней есть пять спален, пять кроватей и три ванные. Из удобств: стиральная машина, кондиционер, телевизор, письменный стол, Wi-Fi, огнетушитель и бесплатная парковка на территории. Правда, запрещено курение. Но зато можно себе готовить — есть полностью обустроенная кухня. А в классическом интерьере заодно получится почувствовать себя богатым дворянином XIX века. Цена вопроса: 957 долларов или 2463 рубля за сутки.

Панорамное окно и разноцветные стены — от 1029 долларов за ночь (зависит от количества гостей)

Стоимость этой двухкомнатной квартиры на улице Кирова зависит от количества постояльцев: если снять ее в одиночестве, за ночь придется отдавать 1118 долларов или 2877 рублей. Если снимать вшестером, выйдет немного дешевле — 2648 рублей или 1029 долларов в сутки.

Размер квартиры — 80 м². Есть диван-кровать и две большие двуспальные кровати. Из стандартного: чайник, кухонные принадлежности, духовка, стиральная машина, фен, постельные и ванные принадлежности, Wi-Fi. Есть и варианты для развлечения: спутниковые каналы, DVD-плеер, кофемашина и мини-бар. Авторы объявления обещают красивый вид на город из окна.

Старенький холодильник и телевизор, но зато в центре — 1036 долларов в день

Двушку за тысячу долларов в сутки можно найти недалеко от перекрестка улиц Аранской и Маяковского. Судя по карте, из окна может даже быть видна Свислочь.

Квартира рассчитана на трех человек — есть двуспальная кровать в спальне и раскладной диван в гостиной. Для жизни тут есть вся бытовая техника (стиральная машина, телевизор с подключенным кабельным телевидением, фен), кроме этого — Wi-Fi и предметы первой необходимости (обеспечат полотенцем и постельным бельем). За все это придется отдавать 2666 рублей или 1036 долларов в сутки.

В описании квартира значится как «уютная», правда, на фото видны старенькие холодильник с телевизором, в гостиной — советская «стенка», а кухонные шкафчики (как и весь интерьер в целом) веют двухтысячными.

Двушка на троих в «сталинке» — 2643 доллара за ночь

Эта квартира расположилась на проспекте Независимости, в районе его пересечения с проспектом Машерова. Есть одна спальня, совмещенная с кухней гостиная и ванная — одновременно здесь могут жить три человека.

Внутри — «современный ремонт и мебель», как пишут авторы объявления. К тому же есть почти всё для комфортного проживания: телевизор, кондиционер, стиральная и сушильная машины, Wi-Fi, стол со стулом и местом для ноутбука. А еще — фен, шампунь, полотенца, простыни, мыло и даже утюг. Но есть и много ограничений: нельзя с детьми и питомцами, запрещено курить и проводить вечеринки и мероприятия.

А вот ремонт здесь не особо примечательный — разве что выделяется кухня, сделанная в ярких апельсиновых цветах. Удовольствие пожить в таком интерьере стоит 6803 рубля или 2643 доллара в день.

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