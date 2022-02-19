Мужчинам призывного возраста запретили покидать «ЛНР» 9 19.02.2022, 13:26

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Из «ДНР» пока можно выехать с семьей.

После объявления Донецкими и Луганскими «властями» массовой «эвакуации» граждан в Россию на пункте пропуска «Изварино» на границе с Ростовской областью 18 февраля появилось объявление о запрете мужчинам от 18 лет и до 55 включительно выезда в Россию по указу МГБ «ЛНР», передают корреспонденты МК в регионе.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации. Ранее в субботу аналогичный указ был подписан главой «ДНР» Денисом Пушилиным и утвержден народным советом «ДНР».

В соответствии с указом, на призывные пункты должны прибыть жители республики мужского пола в возрасте 18-55 лет. Мужчинам в этой возрастной группе запрещено покидать «ЛНР».

В указе Пушилина о мобилизации в «ДНР» пункта о запрете выезда для мужчин нет. 18 февраля Пушилин говорил, что мужчинам можно выезжать за пределы «ДНР», когда они за рулем автомобиля вывозят семью в эвакуацию.

Тем временем Россия вводит в Ростовской области, где находятся беженцы из «ЛДНР», режим чрезвычайной ситуации.

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