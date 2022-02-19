В Канаде ученые создали «универсальные» легкие
- 19.02.2022, 13:38
Такого эффекта смогли достичь благодаря ферментам.
Ученые в Канаде создали "универсальные" донорские легкие. Орган можно пересадить человеку с любой группой крови.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Ученые из Университета Торонто создали экспериментальные легкие, который подойдут всем независимо от группы крови. Такого эффекта смогли достичь благодаря ферментам. Орган поместили в специальный аппарат, в котором из насыщали необходимыми соединениями.
Отмечается, что метод экспериментальный, его применили впервые. Правда, в основу эксперимента легли предыдущие исследования в данной области.
Для широкого применения сначала необходимо провести клинические испытания. Их уже запланировали на следующий год. Ученые надеются, что данная технология поможет в пересадке и других органов.