В Канаде ученые создали «универсальные» легкие 19.02.2022, 13:38

Такого эффекта смогли достичь благодаря ферментам.

Ученые в Канаде создали "универсальные" донорские легкие. Орган можно пересадить человеку с любой группой крови.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ученые из Университета Торонто создали экспериментальные легкие, который подойдут всем независимо от группы крови. Такого эффекта смогли достичь благодаря ферментам. Орган поместили в специальный аппарат, в котором из насыщали необходимыми соединениями.

Отмечается, что метод экспериментальный, его применили впервые. Правда, в основу эксперимента легли предыдущие исследования в данной области.

Для широкого применения сначала необходимо провести клинические испытания. Их уже запланировали на следующий год. Ученые надеются, что данная технология поможет в пересадке и других органов.

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