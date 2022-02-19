Руководство Гомельского завода ветпрепаратов выписывало премии подчиненным и забирало деньги себе 6 19.02.2022, 13:51

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Таким способом было присвоено более 270 тысяч рублей.

Преступную схему обогащения руководства Гомельского завода ветпрепаратов выявили сотрудники милиции Новобелицкого района, сообщили в пресс-службе МВД.

— Установлено, что трое топ-менеджеров с начала 2017 по август 2021 года премировали подчиненных за работу, которую те не выполняли. После зачисления эти деньги забирали и тратили на личные нужды, — рассказали в милиции.

По предварительной оценке, таким способом было присвоено более 270 тысяч рублей.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело за хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенные группой лиц в особо крупном размере.

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