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Руководство Гомельского завода ветпрепаратов выписывало премии подчиненным и забирало деньги себе

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  • 19.02.2022, 13:51
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Руководство Гомельского завода ветпрепаратов выписывало премии подчиненным и забирало деньги себе

Таким способом было присвоено более 270 тысяч рублей.

Преступную схему обогащения руководства Гомельского завода ветпрепаратов выявили сотрудники милиции Новобелицкого района, сообщили в пресс-службе МВД.

— Установлено, что трое топ-менеджеров с начала 2017 по август 2021 года премировали подчиненных за работу, которую те не выполняли. После зачисления эти деньги забирали и тратили на личные нужды, — рассказали в милиции.

По предварительной оценке, таким способом было присвоено более 270 тысяч рублей.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело за хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенные группой лиц в особо крупном размере.

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