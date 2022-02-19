Крыса, загнанная в угол 7 19.02.2022, 14:05

5,564

Daily Mail написала о проигрыше Путина по всем фронтам.

Глава Российской Федерации Владимир Путин терпит политическую неудачу как за границей, так и дома. Он в отчаянии и изо всех сил пытается вернуть себе контроль над ситуацией, пишет obozrevatel.com.

Такую оценку политической обстановке в России и ее войне с Украиной дало издание Daily Mail. Так, британский журналист и бывший спичрайтер премьер-министра Дэвида Кэмерон Ян Биррел опубликовал статью, в которой сказано, что именно агрессивные действия Путина поставили Европу на грань новой войны.

В статье подчеркивается, что глава Кремля– мастер плести паутину обмана, которая "с помощью хорошо смазанной пропагандистской машины заманивает в ловушку не только его собственный народ, но и многих западных политиков и жителей".

Биррел обратил внимание на то, что Путин не просто так стал рассказывать о якобы "геноциде, который происходит на Востоке Украины".

"Тем самым российский президент пытается оправдать свое военное присутствие у границ Украины, обвиняя украинцев в якобы зверствах против русскоязычного населения Донбасса", – сказал он.

"Тем не менее, мы должны задать критический вопрос: почему президент России со всеми своими переполненными банковскими счетами, яхтами и дворцами после 22 лет пребывания у власти бросает кости сейчас в этой потенциально катастрофической игре? Ответ прост. Он в отчаянии", – объяснил Биррел.

По его словам, Путин осознает, что проигрывает, и от этого он становится более опасным, так как готов пойти на любые действия.

"Именно это делает его таким опасным, как рычащая крыса, загнанная в угол, которая ищет признаки слабости у своих врагов", – добавил журналист.

В частности, он указал, что Путин так и не смог достичь своих желанных целей – развалить НАТО, подорвать демократию в Европе, вбить клинья раздора между западными странами, вернуть себе контроль над утраченными землями советской империи и восстановить положение России как сверхдержавы.

По мнению автора материала, выиграть Путин уже не сможет, так как Запад понимает его истинные намерения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».