закрыть
19 февраля 2022, суббота, 15:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Войска РФ открыли огонь из тяжелого оружия по своим позициям на Донбассе

8
  • 19.02.2022, 14:13
  • 8,476
Войска РФ открыли огонь из тяжелого оружия по своим позициям на Донбассе

Российские военные совершили очередную провокацию.

Сегодня с целью обвинения украинских войск в использовании тяжелого вооружения и создания картинки для российских пропагандистских СМИ российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию – открыли огонь с тяжелого вооружения по собственным позициям в районе населенного пункта Пикузы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-группу ОТУ "Схід".

В частности, около 4:00 начался обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Водяное с направления населенного пункта Заиченко. По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населённого пункта Пикузы. Это свидетельствует о том, что оккупационные силы пытаются выдать обстрел своих позиций за ответный огонь наших военных.

"Такими действиями захватчики продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей. Следует отметить, что противник продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия", – говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Премьер-министр и 12 стульев
Премьер-министр и 12 стульев Артем Черников
Этюд с воображаемым предметом
Этюд с воображаемым предметом Ирина Халип
Похабный мир Славы Суркова
Похабный мир Славы Суркова Леонид Невзлин
Гамбит диктатора
Гамбит диктатора Гарри Каспаров