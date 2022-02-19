«Стоим, смотрим на соседок по сцепке и видим, что мы тут — все» 19.02.2022, 14:22

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Необычные истории белорусов о протестах.

Издание EX-PRESS.BY собрало воспоминания белорусов о трогательных и необычных моментах, которые произошли с ними во время протестов в 2020 году.

«Скидки — 50 процентов». О мужике, который узнал об акции из рекламы

— Нашу компанию схватили, когда все уже начали расходиться после марша. В автозак вместе с нами забросили сильно пьяного мужика. Он, кажется, был не в состоянии даже понять, что происходит, настолько был поддатый, — рассказывает Анастасия* (здесь и далее имена героев изменены. — Ред.). — Всех отвезли в райотдел, поставили вдоль стены в кабинете. К нам подходили менты разных званий и должностей, опрашивали, составляли протоколы.

Меня уже опросили и отодвинули в сторонку; я могла спокойно наблюдать, что происходит вокруг. Неподалеку от меня опрашивали того самого мужика. Он уже немного протрезвел — может от стресса, а может оттого, что после задержания уже прошло часа три-четыре.

Вопросы были стандартные: имя, фамилия, дата рождения, место жительства, место работы, где и за что задержали. Мужик говорит: «Я зашел в магазин, а на выходе меня забрали». «Как вы узнали про акцию?» — спрашивает мент. Ответ мужика был гениальный: «Так реклама на магазине была — акция, скидки — 50 процентов!».

«Стоим, сцепившись друг с дружкой, — все пять, с этими ключами». Об участницах женского марша, оказавших «так себе» услугу подруге

— Есть у меня четыре подруги, вместе все марши прошли. Одна из них однажды решила, что если ее задержат и дадут сутки, то надо, чтобы кто-то из нас присматривал за ее квартирой, — вспоминает Галина*. — Подруга сделала дубликаты ключей от квартиры, и каждой из нас раздала по комплекту. И вот пошли мы на женский марш, а тут ОМОН. Мы стали в сцепку. Стоим, смотрим на соседок по сцепке и видим, что мы тут ВСЕ, — стоим, сцепившись друг с дружкой — все пять, с этими ключами.

В тот раз, правда, никого из нас каким-то чудом не забрали. Но после этого стало понятно, что идея с ключами так себе. Пришлось искать других людей, кому можно было ключи оставить.

«Вышел только вынести мусор». О мужике в резиновых тапках, которого забрали «ни за что»

— Был случай в одном РУВД, куда мена отвезли после очередного задержания. Это была большая комната, с одной стороны которой за столами сидели сотрудники РУВД и вели опрос задержанных, а на другой стороне стояли мы, в ожидании своей очереди, — делится своей историей Ирина*. — За одним из столов опрашивали мужчину, которого я видела сначала только со спины. Мужчина очень громко отвечал на вопросы, поэтому и я, и другие задержанные сразу обратили на него внимание. Стали прислушиваться.

Со спины это был крепкий высокий мужчина лет 50, с волнистыми седыми волосами до плеч. Он выразительно жестикулировал и объяснял, что не был на марше, что вышел только вынести мусор, в резиновых тапках, и что его забрали ни за что, прямо с этим мусором. Это продолжалось довольно долго. Наконец милиционер сказал ему стать возле стены и ждать. Мужчина встал, развернулся к нам передом, и мы видим, что он действительно в резиновых тапках.

А на футболке у него на всю грудь — Пагоня!

«Вы послушайте, что ваш NEXTA пишет!» О сотруднице милиции, которая «спалилась»

— Было это во Фрунзенском РУВД, куда нас завезли после марша и рассадили в актовом зале, делится своей историей Максим*. — К нам по очереди подходили сотрудники и записывали на бумажку, где и когда кого задержали. Эти наши показания потом на суде озвучивали так называемые «свидетели» в балаклавах. Я сказал, что меня забрали в 12 часов дня в таком-то месте, хотя на самом деле забрали в другом месте и в другое время. «Свидетель» на следующий день уверенно подтвердил на суде, что лично меня задерживал, причем именно там, где я сказал. Но не об этом...

Среди опрашивающих сотрудников отдела была блондинка с наращенными волосами, сотрудница инспекции по делам несовершеннолетних. Она составляла протоколы опроса и вдруг встала из-за стола и громко на весь зал говорит: «Вы послушайте, что ваш NEXTA пишет! Что задержанных во Фрунзенском РУВД избивают! Вас что, кто-нибудь избивает?!». В ответ задержанные начали кричать: «Есть свидетели!». И тут кто-то спросил: «Так вы что, на NЕХТA подписаны?!» (Telegram-каналы NEXTA МВД Беларуси признало «экстремистскими». — Ред.).

Девушка застыла с полуоткрытым ртом, быстро вышла из зала и больше не приходила. Тупо спалилась.

«Все буду отрицать!» О юной «партизанке», которую выдал ...маникюр

— Меня забрали с цепочки солидарности, отвезли в ИВС и поместили в камеру до суда. Это было вечером, а часа в три ночи привели еще двух совсем молодых девчонок, лет 20-22. Девушек забрали в момент, когда они повязывали бчб-ленточки на забор, — рассказывает Ольга*. — Утром должен был состояться суд, нас отвели в «стакан» — небольшую комнатку размером метр на метр. Одну уже повели на судилище, а мы с другой задержанной стоим в «стакане» и дожидаемся своей очереди.

Девушка, понятное дело, волнуется, ее волнение передается и мне. Обе не знаем, что сейчас с нами произойдет. Девушка говорит: «Я ничего не буду признавать, все буду отрицать. Никаких лент у меня при себе не было. Может, я шла домой со свидания. Пусть докажут!».

Да, мы наивные еще тогда были, надеялись, что суд должен будет доказывать нашу вину. Ну, девушка повозмущалась и говорит: «Ой, курить хочу — не могу» и стучит кулаком в дверь. Дверь открывает охранник, и она ему говорит: «Сигарету дай». Охранник, представляете, дает ей сигарету. Она протягивает руку, и я вижу ее шикарный маникюр: длиннющие ногти, выкрашенные белым лаком, а посередине ногтя — по белому — красная полоса. Это было так ярко, так красиво! «Да уж, — подумала я, — можешь сколько угодно говорить, что ты ни при чем, но судье достаточно на ногти глянуть».

Тогда еще штрафы давали, так что мы домой вместе шли, хохотали.

«Я их почти украл». О самом дорогом сувенире, вынесенном из жодинской тюрьмы

— На самом деле, мне много чего можно вспомнить приятного и про марши, и про вечерние акции во дворах, и даже про сутки, делится с журналистами Владимир*. — Во время своей самой продолжительной отсидки я успел поменять четыре камеры — одну на Окрестина и три в Жодино. Можете себе представить, сколько интересных людей я встретил и сколько историй наслушался.

В Жодино познакомился с молодым человеком, которому дали такой же срок, как и мне, и с которым мы по всем этим трем камерам вместе потом путешествовали. Костя* был заядлым шахматистом. Он подсадил нас всех на настольные игры — домино, шашки и, конечно, шахматы. Но сначала это все надо было где-то добыть.

Кто был в жодинской тюрьме, тот помнит и не даст соврать, что хлеб там больше похож на пластилин, чем на хлеб. Знаю людей, которые из него лепили шедевры монументального искусства. А Костя слепил шахматы и домино. Чтобы по цвету различались, он в белые фигуры к серому хлебу добавил зубную пасту. А чтобы они не рассохлись, сушил. Три дня сохли.

Шахматные фигуры получились как настоящие, будто сделаны они были из твердой пластмассы.

Замечу, что на столе в камере уже до нас кто-то выцарапал настоящую шахматную доску и даже раскрасил белым и черным. Играли мы на вылет.

Я мечтал, что, когда выйду, обязательно заберу эти фигурки на память. Тем, кто оставался в камере после нашего освобождения, такая идея не понравилась. В последний день перед выходом они убрали шахматы с глаз долой, чтоб я забыл и не забрал. Но я не забыл. Попытался выпросить у ребят это сокровище. Но, если быть совсем честным, я их почти украл. Надеюсь, они меня простили. Сейчас для меня это самый дорогой сувенир.

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