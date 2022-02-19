Андрей Пионтковский: Байден объявил нам три очень важные вещи 19.02.2022, 14:26

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Разведка США знает все, о чем говорится в путинском бункере.

Ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН Андрей Пионтковский прокомментировал поведение Кремля.

"Байден объявил нам три очень важные вещи:

1). Его разведка знает все, о чем говорится в путинском бункере.

2). Путин принял решение о большой войне (с взятием Киева, как минимум).

3). Путин уверен, что Запад не сможет помешать ему выиграть эту войну и взять реванш за самую крупную геополитическую катастрофу XX-го века.", - пишет Андрей Пионтковский на сайте kasparov.ru.

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