Андрей Пионтковский: Байден объявил нам три очень важные вещи
- 19.02.2022, 14:26
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Разведка США знает все, о чем говорится в путинском бункере.
Ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН Андрей Пионтковский прокомментировал поведение Кремля.
"Байден объявил нам три очень важные вещи:
1). Его разведка знает все, о чем говорится в путинском бункере.
2). Путин принял решение о большой войне (с взятием Киева, как минимум).
3). Путин уверен, что Запад не сможет помешать ему выиграть эту войну и взять реванш за самую крупную геополитическую катастрофу XX-го века.", - пишет Андрей Пионтковский на сайте kasparov.ru.