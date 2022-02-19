«Если тут замерзнем насмерть, кто за это будет отвечать?» 4 19.02.2022, 14:51

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В России женщин и детей с Донбасса всю ночь продержали в холодных автобусах, а теперь выгнали на улицу.

Беженцы из Донецкой народной республики, которые со вчерашнего вечера эвакуируются с территории «ДНР» по решению властей, рассказали, что на границе с Россией в Ростовской области образовались огромные пробки из автомобилей. Тем, кому «повезло» пересечь границу, не знают, что делать дальше: места в пунктах временного пребывания закончились, еды, туалетов, связи с родными и возможности вернуться обратно у них нет.

В поселок Красный десант, где находится много детских лагерей и санаториев, куда планировалось селить беженцев из «ДНР» и «ЛНР», вчера и сегодня прибыло порядка 30 автобусов, передает корреспондент Znak.com с места событий. На них приехали около 1 тыс. человек.

Девушки Кристина и Наталья, которые приехали в Россию на личном транспорте с детьми, рассказали, что простояли на границе с 18:00 пятницы до 08:00 субботы. По их словам, на границе с Ростовской областью образовалась пробка в 20 км. Уезжали они под вой сирен, их мужья остались дома.

Теперь девушки пребывают в растерянности, поскольку не знают, что им делать дальше. Им неизвестно, пускают ли в детские лагеря для беженцев тех, кто приехал на личном транспорте.

«Мы приехали в никуда. Не знаем, что дальше делать. На месте будем разбираться, где жить. Если не хватит мест, будем проситься к местным жителям», — рассказали они.

Среди беженцев очень много матерей с грудными детьми, которым не предоставили ни еды, ни возможности сходить в туалет, ни теплых помещений. «Если тут замерзнем насмерть, кто за это будет отвечать?», — говорят они, добавляя, что всю ночь провели на ногах, но до сих пор нет никакой определенности с тем, что будет дальше.

У большинства приехавших нет никакой связи с родными на Донбассе. Они рассказывают, что в «ДНР» отключен интернет и мобильная связь. Особое раздражение у беженцев вызывает то, что их массово вывезли ночью под вой сирен, а теперь границу на въезд в «ДНР» закрыли. Водители автобусов, которые привезли беженцев, о закрытии границы на въезд узнали от журналиста. «У меня в кармане 50 рублей. Будем таранить тогда ворота», — сказал один из них.

У людей нет еды, туалетов, а детский лагерь «Котлостроитель» уже не принимает постояльцев.

Представители местной администрации, которые отвечают за работу с расселением беженцев, говорят, что в Красном десанте уже нет мест в санаториях и детских лагерях — все забито под завязку. Решается вопрос о перевозке прибывших из ДНР в Ростов, это порядка 80 км дороги. При этом квота на заселение — 400 человек.

Добавим, что ранее власти «ДНР» заявляли о том, что границу с Ростовской областью пересекли порядка 10 тысяч человек. Власти Ростовской области говорили, что для приема беженцев все готово, однако объявили режим ЧС.

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