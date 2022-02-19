Как развивался рынок недвижимости в регионах Беларуси 19.02.2022, 14:52

Во многих крупных городах страны квартиры сильно подорожали.

По мере стабилизации ситуации после кризисного 2020 года, а также возвращения отдельных, пусть и далеко не самых выгодных программ кредитования, отложенный спрос на квартиры заметно проявил себя в 2021 году во всех крупных городах Беларуси.

В большинстве областных центров и крупных городов число сделок с квартирами за весь 2021 год стало одним из максимальных за последние 10 лет, уступая лишь более удачным для рынка 2017−2019 годам, когда на фоне дешевеющих кредитов активность покупателей резко выросла. Для Могилева, Борисова, Орши и Полоцка 2021 год и вовсе стал рекордным.

Исключением стали только Молодечно, где количество проданных за 12 месяцев квартир оказалось чуть ниже среднего для года показателя, а также Солигорск, где рынок так и не оправился от падения спроса в 2020 году. Несмотря на небольшой рост числа сделок, их количество все равно стало минимальным с 2012 года.

Традиционно в большинстве крупных городов страны наибольшее предпочтение покупатели отдают 2-комнатным квартирам — на них в среднем приходится 40−45% всех сделок купли-продажи. В октябре-декабре 2021 года двушками активно интересовались в Борисове и Бобруйске. Там их доля составила по 48%, а также в Лиде (51%).

С 1-комнатными квартирами заключали, как правило, около трети сделок. Однако в отдельных городах их доля достигала 40−42%, в Витебске, Полоцке и Пинске. В Гродно и Солигорске однушками интересовались куда реже — лишь в 19−20% случаев. Также низким был удельный вес 1-комнатных квартир в Бобруйске (25%) и Лиде (26%).

3-комнатные квартиры, как правило, пользуются спросом реже: в IV квартале 2021 года в большинстве городов с ними заключали 18−22% всех сделок. Значительно выше их доля была в Гродно (32%) и Солигорске (29%). В Пинске, Полоцке и Новополоцке, напротив, трешки составляли до 16% всех проданных квартир.

Основная масса всех приобретенных в октябре-декабре квартир располагалась в домах типовой постройки (1970−1991 годов). В зависимости от города их удельный вес достигал в среднем от 37% до 49%. Доля квартир в новых готовых домах обычно не превышала 20%. Лишь в Гродно и Бресте они составляли 33% и 26% соответственно.

По сравнению с концом 2020 года в декабре 2021 года средняя цена квартир в Минске выросла на 2%. При этом во многих крупных городах страны квартиры подорожали сильнее, сообщает realt.by.

Среди областных центров существеннее всего прибавили в цене квартиры в Могилеве (+7% к декабрю 2020 года) и Бресте (+5%), скромнее — в Гомеле (+4%) и Витебске (+3%). В Гродно, напротив, «квадрат» за тот же период стал немного дешевле — на 1%.

Максимальный рост цен за год отмечался в Полоцке и Лиде, где квадратный метр вырос в цене в среднем на 10% и 7% соответственно. В то же время в Мозыре квартиры стали значительно дешевле — на 10% в сравнении с декабрем 2020 года. В Орше к концу года «квадрат» стоил столько же, сколько и годом ранее.

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