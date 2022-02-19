Названы пять легко выполнимых способов укрепить иммунитет 19.02.2022, 14:54

В условиях пандемии важно защитить себя всеми возможными средствами.

За два года пандемии поддержание сильного иммунитета стало как никогда актуальным. В условиях пандемии COVID-19 люди испуганы и стремятся защитить себя всеми возможными средствами, пишет kurjer.info.

Иммунитет – это основной механизм защиты организма от вирусов и бактерий

Развитие иммунной системы в процессе эволюции обусловило саму возможность существования человека. Иммунитет — это не заурядная система. Никакие волшебные напитки, продукты питания, не способны оказать на иммунитет существенного влияния. И более того, препараты для повышения иммунной защиты тоже относятся к малоэффективным средствам и работают больше за счет эффекта плацебо. Но как же тогда защитить себя и поддержать организм?

Укрепить иммунитет раз и навсегда невозможно. Его можно поддерживать в тонусе, постоянно оказывая на него положительное воздействие, поэтому рекомендации, которые вы прочитаете дальше — это то, что должно стать вашим образом жизни.

Закаливание

Закаливание – это, по сути, тренировка иммунной системы. Главный принцип которого: умеренность, постепенность и регулярность. Не нужно геройствовать и сразу прыгать в ледяную воду.

Начните с малого: больше гуляйте, чаще проветривайте квартиру, ходите по дому босиком, обтирайтесь смоченными прохладной водой губкой или полотенцем, умывайтесь прохладной водой.

Потом можно переходить к более серьезным процедурам: обливанию холодной водой, контрастному душу. Контрастный душ, кстати, очень полезен и для тренировки сердечно-сосудистой системы, улучшения состояния кожи. Только не забывайте про осторожность и постепенность!

Очень важна регулярность закаливающих процедур, отсутствие между ними больших перерывов.

Начинать закаливающие процедуры можно только, если вы полностью здоровы. В идеале – после консультации с врачом.

Активность

Регулярная физическая активность не просто улучшает физическую форму, она оказывает влияние на организм в целом. Выбирайте те виды активности, которые вам доставляют удовольствие: ходьба, танцы, плавание, бег, тренажерный зал, гимнастика.

Физические нагрузки должны быть ежедневными и умеренными. Цель — не великие победы на чемпионатах, а здоровье.

Питание

Для укрепления организма необходимо сбалансированное питание, богатое витаминами и микроэлементами. Ежедневно в рационе должны присутствовать все основные группы продуктов: молочные, крахмалистые, овощи, фрукты, источники сложных углеводов, белка и жиров (поскольку они помогают усваивать витамины А и Е).

Сложные углеводы содержатся в крупах, макаронах, картофеле, хлебе с отрубями и в бездрожжевых хлебцах из цельного зерна. Они долго усваиваются, в отличие от простых углеводов, которые содержатся в сахаре и прочих сладостях. Также человеку необходимы не перевариваемые углеводы – клетчатка или пищевые волокна. Они создают ощущение сытости, и, кроме этого, полезны для пищеварения. Такие углеводы содержатся в овсянке, в хлебе из муки грубого помола.

Жиры бывают насыщенными и ненасыщенными. Последние лучше усваиваются, они более полезны. Их хорошо получать из жирных сортов рыбы, авокадо, миндаля, оливкового масла и др. растительных масел. Употребление продуктов, содержащих скрытые неполезные жиры, такие, как майонез, колбаса, торты, стоит ограничивать.

Источники белка – это яйца, рыба, мясо, молочные продукты, бобовые, орехи, грибы.

Ешьте как можно больше овощей и фруктов, желательно в термически необработанном виде для большей сохранности витаминов.

Отказ от вредных привычек

Вредные привычки: курение, алкоголь, злоупотребление лекарственными и наркотическими препаратами, — сильно ослабляют иммунную систему организма. влияют на работу многих органов. По сути, если вы постоянно себя травите курением, алкоголем и пр., сложно ожидать, что организм будет хорошо работать. Кстати, ослаблять иммунитет могут и многие лекарственные препараты, поэтому, не стоит бездумно принимать таблетки без назначения врача.

Позитивный жизненный настрой

Между физической и эмоциональной составляющими у людей есть теснейшая взаимосвязь. Если человеку жизнь не приносит радость и удовольствие, то запускаются биологические механизмы самоуничтожения. Будьте позитивны, радуйтесь каждому дню — для этого всегда есть повод. Умение позитивно воспринимать любую действительность — это без преувеличения залог здоровья и долголетия.

Несколько полезных советов

• не допускайте резких перепадов температуры — не переохлаждайте организм. Одевайтесь по погоде.

• мойте руки после прогулки и посещения общественных мест,

• тщательно промывайте овощи и фрукты.

• Помните об ограничительных мероприятиях и масочном режиме.

• Вакцинация – это надежное средство подготовить и укрепить иммунную систему.

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