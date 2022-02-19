Лукашенковские спортсмены провалились на Олимпиаде в Пекине 1 19.02.2022, 15:02

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Они смогли завоевать всего две медали.

Белорусская сборная завершила выступление на Олимпийских играх в Пекине, сообщает tribuna.com.

На Играх-2022 беларусы завоевали 2 серебряные награды – у Антона Смольского в биатлоне и у Анны Гуськовой во фристайле.

На зимних Олимпийских играх меньше белорусские спортсмены завоевывали лишь дважды – в 2002 году на играх в Солт-Лейк-Сити и в 2006 году в Турине. В 2002 году единственную бронзовую награду завоевал во фристайле Алексей Гришин, а в 2006 году единственное серебро взял Дмитрий Дащинский также во фристайле.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году белорусам удалось завоевать 3 олимпийские награды – 2 золота во фристайле у Анны Гуськовой и в биатлоне в эстафете, 1 серебро взяла Дарья Домрачева.

На зимних Играх в Сочи-2014 сборная Беларуси показала лучший результат в истории своих выступлений – 6 наград – 5 золотых и 1 бронзовая. Три золота взяла Дарья Домрачева, по одному золоту взяли Антон Кушнир и Алла Цупер в лыжной акробатике, бронза у Надежды Скардино.

В Ванкувере-2010 белорусы взяли по одной медали каждого достоинства – 1 золото в лыжной акробатике у Алексея Гришина, 1 серебро и 1 бронза в биатлоне у Сергея Новикова и Дарьи Домрачевой.

В Нагано-1998 сборная Беларуси взяла две бронзовые награды в биатлоне у Алексея Айдарова и фристайле у Дмитрия Дащинского.

В Лиллехаммере-1994, на первых для Беларуси суверенных зимних Играх, два серебра взяли Игорь Железовский в конькобежном спорте и Светланы Парамыгиной в биатлоне.

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