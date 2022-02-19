Россия запустила ракеты «Искандер», «Циркон» и «Синеву» 11 19.02.2022, 15:05

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За пусками наблюдали Путин и его друг Таракан.

Владимир Путин и Александр Лукашенко из ситуационного центра в Кремле наблюдали за ходом учений с участием сил Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), Северного и Черноморского флотов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Во время учений производились пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал», крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон». В Астраханской области военнослужащие запустили «Искандер», с Плесецка — «Ярс», из Баренцева моря — «Синеву».

«Задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики», — говорится в сообщении Кремля.

О проведении учений Минобороны России объявило 18 февраля. О том, что они пройдут не осенью, как обычно, а в начале года, стало известно в начале января. Financial Times со ссылкой на отчет Пентагона связывала решение о переносе учений с обострением ситуации вокруг Украины.

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