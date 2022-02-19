«Ник и Майк»: Картофельный Лось не нашел в себе сил извиваться на крючке 9 19.02.2022, 15:12

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Синепалый выглядел жалко под камерами на «допросе» в Кремле.

Нервы сдают. Брат Вова начал артподготовку к войне, несмотря на то, что Запад продолжает сливать разведданные с подробностями и в деталях, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Путин очень не любит быть предсказуемым, но в данной ситуации отступать уже некуда. В Кремле плюнули на то, что их планы известны всему миру и перешли к решительным действиям. Количество обстрелов со стороны оккупированных территорий резко увеличилось, пропаганда плодит фэйки, псевдоруководители ЛНР/ДНР достали консервы, объявили мобилизацию и военное положение.

Маски сброшены.

Но нервы сдали не только у Путина. Вчерашняя поездка в Москву показала, что синепалу все же приставили пистолет к виску. Нервное подергивание ног, причем обеих, перед встречей выдали его с потрохами.

Брат Вова был настолько решительно настроен, что даже резко поправил синепала, когда тот заговорил о планах на следующей день. Белорусский самозванец сказал «побудем с вами на интересном мероприятии». Путин бесцеремонно перебил: «Не побудем, а поучаствуем». Мы же со своей стороны советовали бы синепалу никакие кнопки не нажимать. На всякий случай.

Кремль вынудил своим приглашением, от которого нельзя отказаться, синепала остаться ночевать в Москве, чего не было очень давно. Ссыкливое нутро понимает, что ФСБ не дремлет. Страшно даже несмотря на то, что отель InterContinental на Тверской принадлежит Гуцериеву.

Довершил позор финишный вопрос от Колесникова из «Коммерсанта». Вопрос случился уже после официального окончания пресс-конференции. Его нет ни на видео в ютубах, ни в официальной стенограмме на сайте пересидента. Это было настолько жалкое зрелище, что его тут же постарались стереть из памяти.

Но не тут-то было. Вся постановка с участием Колесникова и Пескова была зафиксирвоана на камеры (пытки фиксируются не только в Саратовской колонии). Для этого братьев Сашу и Вову даже вернули за пюпитры. Видео данного действа находится на сайте «Коммерсанта».

В этой партии Кремля синепалый полностью капитулировал. Его игра была отвратительной. Несмотря на то, что брат Вова дал время подумать над ответом, был выдан худший из возможных вариантов: «Мы со страшим братом посоветуемся – и решим».

А Колесников продолжил стебаться в заметке, заметив, что при ответе на вопрос синепал зачем-то подменил понятия и оппозиционерами назвал всех белорусов. Хотя, чего уж тут, так и есть: заговор 97 процентов продолжает работать.

Верткий синепал никогда не позволял так однозначно ставить себя в полную зависимость от Путина. Здесь на нервной почве случился полный слив. Картофельный Лось не нашел в себе сил извиваться на крючке и выпалил как есть.

Телефон Ника продолжает получать встревоженные сообщения от людей из коридоров: что это было? Недоумевают и военные, хотя с ними активно ведет подрывную работу Вольфович. Номенклатура очень чутко чует, когда вектор меняет направление. И это тот самый случай. Тем более, что даже несмотря на это все про деньги, за которыми ехал синепал, на пресс-конференции не было ни слова. Экономика трещит по швам, а порт для перевалки калия через два года может быть полезен кому угодно, но не синепалу.

Ловушки, которые раньше так умело расставлялись Картофельным Лосем, сработали против него самого. Торговля суверенитетом до добра не доводила никого. Экстренный выпуск Херше, приглашение военных Литвы и Латвии на финальный этап учений – это попытка схватиться за соломинку.

Саша, поздно. Тик-так.

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