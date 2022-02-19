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Роспотребнадзор попросил не отправлять беженцев из «ДНР» на Кубань

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  • 19.02.2022, 15:14
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Роспотребнадзор попросил не отправлять беженцев из «ДНР» на Кубань

Два курортных субъекта РФ попросили «не вовлекать их в систему».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила врио главы МЧС России Александра Чуприянова направлять беженцев Донбасса в Краснодарский и Ставропольский края в последнюю очередь, рассказал РБК Краснодар источник.

По ее словам, впереди отпускной сезон и, если другие регионы имеют возможность разместить людей, то лучше воспользоваться их площадками. А два курортных субъекта Федерации пока не вовлекать в систему.

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