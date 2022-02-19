«Вот с автоматами бегут две дочки Путина в атаку» 6 19.02.2022, 15:21

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Будут ли воевать дети кремлевской «элиты»?

Журналист и поэт из Симферополя Владислав Дорошенко написал стих о "вторжении" РФ в Украину.

- Мне снился нынче страшный сон,

И в нем я видел очень ярко,

Сын Жириновского солдат,

А дочь Лаврова санитарка.

Вот с автоматами бегут,

Две дочки Путина в атаку,

И нажимая на курки,

Кричат: "ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!

Тут танк горящий на боку,

А в нем Медведева сынок,

И дочь отважного Шойгу,

Его достав несет в медблок.

Зюганов внук, Зюганов сын,

Наследник Матвиенко Вали,

Все как один пошли на фронт,

Чтоб братья в НАТО не вступали.

Бегут в строю Ковальчуки,

И Ротенберги с ними рядом,

И рвется Миллер на прорыв,

Во фланг с газпромовским отрядом.

Открыл глаза, потом закрыл,

Что за фантастика творится?

Наверно зря смотрел ТВ,

Вот ... подобная и снится.

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