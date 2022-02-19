Призерка Олимпийских игр: Каждому гражданину необходимо бороться за свои права 1 19.02.2022, 15:27

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Надежда Остапчук обратилась к белорусам на фоне возможного вторжения России в Украину.

Призерка Олимпийских игр Надежда Остапчук в своем Facebook высказалась о риске Беларуси быть вовлеченной в возможное вторжение России в Украину.

«Не опять, а снова...

Застрочила пропаганда, включила снова свою заезженную пластинку про украинских фашистов, обстреливающих Донецк и Луганск. Корреспондентка бодро рапортует с площади под якобы выстрелы артиллерии.... в полной тишине. Объявлена экстренная эвакуация населения... в Россию. Для картинки полупустые автобусы колонной едут делить по 10 тысяч рублей каждому беженцу, из выделенных Путиным 5 миллиардов. Это оказывается «план Мангуст».

Судя по метаданным из видео с призывом к эвакуации, записанным за несколько дней до «обострения» (да-да, великие стратеги даже не подумали про метаданные в видеофайле). Вот это мега план по замещению вымерших россиян от ковида на новых!

А может это Шойгу в свои новые города в Сибири «добровольцев» набирает для их строительства таким образом? Или кто-то играет на курсе валют по крупному и хочет скинуть «вражеские бумажки» на пике, нагнетая обстановку в очередной раз.

Уже адекватно реагировать на происходящее невозможно. В голове постоянно крутится вопрос, где же логика, в чем смыл всего этого. Это постоянное нагнетание на пустом месте уже достало. Обнаглевшие от вседозволенности, набившие свои офшоры «скоммунизженными» деньгами, престарелые совки перед смертью решили поиграть в Наполеона. И особенно печально, что люди, которые добывают нефтедоллары этим паразитам, кормят их и строят им дворцы, сейчас молча идут как скот на убой...

Развалившие одну страну, великие геополитики так и не поняли, что это противостояние приведет к тому же результату, где «победители» будут снова стоять в очередях за синими окорочками «Буша-Байдена», или кто там будет новым президентом США, и ностальгически вспоминать отдых в Турции, где было «все включено».

Ради амбиций одного человека у власти, страдают экономики целых стран, ломаются судьбы людей, а выученная беспомощность населения этому только способствует. И в двойне печально, что Беларусь затягивают в эту дыру безысходности. Шанс в нее не попасть есть только один. Отсидеться молча не получится, решение примут тогда за вас. Каждому гражданину необходимо дать себе ответ, что делать дальше, бороться за свои права и жить в развитой стране или снова опуститься в ту постсовковую клоаку с восточным соседом.

Каждый военный должен сейчас спросить себя, пока не поздно. Ради кого и за что ты пойдешь убивать невинных людей в соседней стране. За консервы в сухпайке? За медальку или грамоту? За дворец с аквадискотекой? А может за 156-метровую яхту Усманова или новый боинг Абрамовича?

Родители солдат, спросите себя, как вы будете жить, если ваш сын погибнет или вернется калекой? Задайте себе вопрос, ради чего мой ребенок должен идти воевать? Кто напал на ваш дом или угрожает вашей жизни? Стоит оно того?

И вспомните слова наших ветеранов о войне, которые они постоянно повторяют для нас: – Никогда снова!

Сделайте правильный выбор – скажите, НЕТ ВОЙНЕ!» – написала Остапчук.

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